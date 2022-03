José Antonio Montañés narra su experiencia contra la leucemia en 'Prólogo de uno mismo' de Círculo Rojo

ALMERÍA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La editorial 'Círculo Rojo' ha incluido en su catálogo la obra autobiográfica 'Prólogo de uno mismo-Próleg d'un mateix' en la que José Antonio Montañés narra su experiencia luchando contra la leucemia y cuyos beneficios irán destinados a la Asociación de pacientes de leucemia, linfoma, mieloma y otras enfermedades de la sangre de la Comunidad Valenciana (Asleuval).

'Prólogo de uno mismo-Próleg d'un mateix' es una obra escrita con un lenguaje "sencillo", pero que esconde entre sus páginas "sentimientos tan grandes como el miedo, el dolor y también la esperanza que siente un ser humano al enfrentarse a una enfermedad como la leucemia".

A veces en castellano y otras en valenciano, Montañés cuenta en esta obra su experiencia primero como cuidador de aquellos que enferman y después como enfermo, según ha indicado la editorial en un comunicado.

"Lo que más destacaría del libro es que refleja la experiencia que he vivido desde lados opuestos, como enfermero primero y como enfermo después. He querido reflejar con una lectura sensible y de lenguaje sencillo todos esos sentimientos de miedo, desgana, dolor, desánimo, terror, y en contrapartida la alegría, la esperanza y el amor hacia la propia vida", ha señalado el autor.

El lector va a encontrar pequeños prólogos al inicio de cada poema, escrito cada uno de ellos en castellano y valenciano, compuestos de "pinceladas de autoayuda" y desde luego "con intención de hacer ver el significado de cada uno de los diferentes pasos a los que lleva la enfermedad".

Además, este surtido extenso de poesías define "los pensamientos de la persona, encontrando en ellos momentos de dolor, muerte, amor y vida".

Se trata de una obra dirigida a todos los públicos, pero sobre todo a las personas que han pasado un trance parecido al que narra el autor, así como "a todos aquellos que están cerca durante y después de la enfermedad", ha apuntado desde Círculo Rojo.

Gran parte de los beneficios de este libro irán destinados a la Asociación de pacientes de leucemia, linfoma, mieloma y otras enfermedades de la sangre de la Comunidad Valenciana (Asleuval).

José Antonio Montañés Pla (Llíria, 1958) procede de una familia humilde y trabajadora, y tuvo que dejar los estudios a temprana edad como consecuencia de una crisis económica familiar.

En 1976, realizó sus primeros pasos en el mundo de la poesía, llegando a colaborar en 1978 en una revista local, La Voz de Llíria, editada por la asociación de vecinos de la localidad.

Con el apoyo de su mujer, ya con treinta y cinco años y dos hijas en camino, afrontó la tarea de formarse en uno de sus sueños, retomar los estudios perdidos en su juventud efectuando estudios de enfermería en el Hospital Universitario de la Fe.

Trabajó posteriormente en la medicina primaria y el Hospital Arnau de Vilanova, pasando por los servicios de psiquiatría, cardiología, oncología y hematología, donde adquirió su mayor experiencia como enfermero de enfermedades contemporáneas, cerrando su ciclo de actividad profesional en cirugía, ya que le detectaron su enfermedad en noviembre de 2017.

"Nunca ha dejado de esbozar algunos poemas, este trabajo lo materializa con intención de que no solo los enfermos, sino también, y sobre todo los familiares, puedan comprender los chocantes pensamientos que florecen dentro de estas enfermedades, pues lo ha vivido desde fuera como profesional y desde dentro como enfermo", ha concluido la editorial.