José Mercé, nombrado Hijo Adoptivo de Almería en una gala marcada por el flamenco

El cantaor jerezano José Mercé recibe el título honorífico de 'Hijo Adoptivo' de la ciudad de Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El cantaor jerezano José Mercé ha recibido este viernes el título honorífico de 'Hijo Adoptivo' de la ciudad de Almería en un acto celebrado en el Teatro Apolo, presidido por la alcaldesa María del Mar Vázquez. La ceremonia ha contado con una amplia representación de la Corporación Municipal, así como con la presencia del consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, junto a otras autoridades locales, provinciales, autonómicas y nacionales, miembros de diversos colectivos y asociaciones culturales, y público en general.

El homenajeado ha afirmado que "ser nombrado Hijo Adoptivo de Almería, ser almeriense, es algo que recibo con enorme satisfacción y orgullo, porque siempre me he sentido almeriense". Así, ha recordado que, de joven, formaba parte de la compañía de Antonio Gades y recorrió el mundo, aunque "en Andalucía entonces solo me conocía mi familia y poco más". Fue en esa etapa, ha explicado, "cuando Alfredo Sánchez y el propio Gades lo llevaron a El Taranto. "Desde entonces no he dejado de venir a la peña, a los festivales, y me siento de Almería, porque esta tierra me dio el cariño que necesitaba como artista. Hasta mi nieto está bautizado aquí", ha rememorado.

Mercé ha avanzado que "quiero cantar el año que viene en la misa en honor a la Patrona, la Virgen del Mar y así lo voy a hacer", despertando una sonora ovación en un patio de butacas en el que también se encontraba José Fernández Torres, 'Tomatito', quien ha lanzado un "¡Viva Almería y viva tú!".

La alcaldesa de la ciudad que ha asegurado que "hemos querido que José sea tenido, considerado y nombrado como Hijo Adoptivo de Almería por deseo unánime de toda la Corporación Municipal, por su generosa vinculación afectiva, profesional y emocional con Almería, por la difusión de todo lo relacionado con nuestra tierra y por la pasión con la que habla, vive y canta por ella durante más de cuarenta años".

Vázquez dirigiéndose a Mercé, ha indicado: "quiero que sepas que este es tu lugar. No como invitado, sino como hijo. No como artista de paso, sino como voz que sonará para siempre en la memoria de su Alcazaba, en el corazón de la Plaza Vieja y en la orilla de sus playas. Porque Almería no te adopta; Almería te elige, porque eres como el taranto: puro, libre y eterno".

Por su parte, el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha destacado que se trata de un reconocimiento "absolutamente merecido" a una figura "profundamente vinculada a Almería desde hace décadas", subrayando su relación con la Peña Flamenca El Taranto y su contribución a proyectar el nombre de la ciudad y de Andalucía a través del flamenco. Además, ha trasladado la felicitación del Gobierno andaluz a José Mercé, agradeciéndole "su compromiso con la cultura y su forma de llevar el arte andaluz a lo más alto, dentro y fuera de estas fronteras".

UNA GALA DEDICADA A MERCÉ CON EL FLAMENCO COMO PROTAGONISTA

El flamenco ha sonado en honor a José Mercé en el desarrollo del acto, presentado por el periodista Cristóbal Cervantes, primero con la actuación de Sonia Miranda que ha cantado varias letras de Manuel Alejandro --'Si a veces hab lo de ti', 'Procuro olvidarte' y 'Se nos rompió el amor'-- a quien José Mercé canta en su último disco y gira, que este sábado hará parada en el Auditorio Municipal Maestro Padilla.

En el transcurso del acto institucional también se ha proyectado un vídeo que ha recorrido la biografía de José Mercé y, especialmente, su vinculación con Almería. Asimismo, la Banda Municipal de Música de Almería, dirigida por José Solá, ha interpretado el himno de la ciudad.

La música ha regresado con tres cantes: Cristo Heredia, por alegrías; Antonio García 'El Genial' y Edu García, por tangos, acompañados a la guitarra por José Bellido, y el cierre con la canción 'Aire'. El fin de fiesta ha llegado con el regreso a escena de Sonia Miranda para interpretar 'Procuro olvidarte' y una tanda de bulerías.

El artista mantiene un estrecho vínculo con la ciudad y, a lo largo de los años, ha recibido el Escudo de Oro de Almería, ha sido Pregonero de la Feria, ejerció como emisario del Rey Melchor en la Cabalgata de Reyes y ha formado dúo en numerosas ocasiones con el guitarrista almeriense José Fernández Torres, 'Tomatito'.