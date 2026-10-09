Juan Ortega se alza con su segundo Capote de Paseo como triunfador de la Feria Taurina de Almería de 2026

Archivo - El diestro Juan Ortega muestra el Capote de Paseo que recibió en agosto de 2025 como triunfador de la Feria Taurina de Almería de 2024. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA - Archivo

ALMERÍA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diestro sevillano Juan Ortega ha sido proclamado triunfador de la Feria Taurina de Almería de 2026 y recibirá su segundo Capote de Paseo, tras el obtenido en 2024, por la faena realizada al toro 'Carcelero', de la ganadería Hermanos García Jiménez, durante el festejo celebrado el pasado 28 de agosto en la plaza de toros de la capital.

El Jurado del Capote de Paseo ha concedido el reconocimiento por mayoría absoluta en una reunión presidida por la concejala de Presidencia, Innovación y Fondos Europeos del Ayuntamiento de Almería, Amalia Martín, en la que han participado expertos de peñas taurinas, periodistas, aficionados y representantes de los grupos políticos municipales.

Al tratarse de su segundo galardón, Ortega podrá elegir el color del diseño, conforme a la tradición que establece que el primer Capote de Paseo sea siempre blanco. El consistorio ha informado en una nota de que la entrega del reconocimiento tendrá lugar durante la Feria y Fiestas en Honor a la Virgen del Mar de 2027.

La faena premiada tuvo lugar en el coso de la avenida de Vilches ante 'Carcelero', un toro de 452 kilos, de color negro zaíno, que fue lidiado en quinto lugar durante la corrida celebrada en honor a la Virgen del Mar.

El Capote de Paseo, que concede el Ayuntamiento de Almería desde 1983 y constituye el reconocimiento más prestigioso de la feria taurina almeriense, será bordado nuevamente por la sastrería de Justo Algaba con la imagen de la Virgen del Mar, patrona de la ciudad.

Durante la reunión del jurado, la edil ha destacado "el resurgir de la Feria Taurina gracias al gran apoyo de la afición con un lleno de la plaza en las tres tardes de festejos".

Por su parte, el conjunto del jurado ha valorado "la gran afluencia de público" registrada durante la edición de 2026 y ha destacado la asistencia de "un público muy joven que está conectado con la Feria Taurina".