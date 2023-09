Un juez investiga una denuncia por presuntos malos tratos a cinco alumnos TEA en un colegio de Roquetas (Almería)

ALMERÍA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 7 de Roquetas de Mar (Almería) ha acordado abrir investigación tras la denuncia interpuesta por los padres de cinco alumnos diagnosticados con Trastorno del Espectro Autista (TEA) por presuntos malos tratos por parte de una maestra y de una monitora de un centro educativo del municipio.

Los hechos narrados por los padres, y por los se incoaron diligencias previas el pasado día 7, hacen referencia al pasado curso escolar, según han indicado a Europa Press fuentes del caso, que han precisado que el juez ya ha tomado declaración en calidad de investigadas y ha desestimado que proceda adoptar medidas cautelares contra ellas.

Los demandantes solicitaron al juzgado que ordenase alejamiento con respecto a los menores y el cese de la actividad docente, aunque el instructor de la causa señala en su último auto que la adopción de tales medidas sería "desproporcionado" una vez "examinadas" las actuaciones practicadas hasta este momento.

Señala que no se aprecia "situación de riesgo" para los menores, con los que no habrían tenido "contacto" durante los últimos meses, y recoge que los denunciantes no han comunicado "lesiones físicas", sino que han dado traslado de "un cambio de comportamiento en sus hijos". A la causa se habrían aportado grabaciones realizadas en el aula.

Apunta el juez instructor, que sin perjuicio de una ulterior calificación jurídica de los hechos denunciados y del avance de las diligencias de prueba que se puedan prácticas, existen "versiones contradictorias" entre lo que afirman las familias y la declaración prestada por las dos investigadas en sede judicial.

Dispone, asimismo, la resolución judicial que se comunique la investigación en marcha al centro educativo para que ponga en marcha "las medidas que considere oportunas".

La Junta de Andalucía ha indicado al respecto del caso, adelantado por 'La Voz de Almería', que el centro educativo, tras conocer el procedimiento penal abierto, ha informado a Inspección de la Delegación de Desarrollo Educativo de las "medidas puestas en marcha".

En concreto, según han indicado desde la administración autonómica y dado que no hay medidas cautelares contra la maestra y la monitora, se ha establecido un "sistema rotatorio en el aula TEA" con la "incorporación" de un maestro de refuerzo educativo "que apoye en Aula TEA".