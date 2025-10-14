A juicio al acusado de pilotar una patera con 16 palestinos y argelinos, entre ellos dos menores, hasta Almería

ALMERÍA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Almería tiene previsto celebrar este miércoles el juicio contra un hombre acusado de patronear una patera que quedó a la deriva con 16 personas de origen palestino y argelino, dos de las cuales eran menores de edad, tras zarpar desde las costas del norte de África en noviembre del pasado año.

En su escrito provisional de acusación, consultado por Europa Press, el Ministerio Público acusa al único encausado por estos hechos por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, por lo que pide siete años de prisión al considerar, además, que la vida de los ocupantes de la infraembarcación corrió serio peligro.

La Fiscalía sostiene que el acusado, de origen argelino y en situación irregular en el país, se habría concertado con terceras personas para favorecer la inmigración clandestina y así enriquecerse ilícitamente, para lo que habría organizado un viaje en patera desde las costas norteafricanas.

En este sentido, el propio acusado se habría puesto al frente de la embarcación pese a carecer de pericia y capacitación técnica tras haber cobrado hasta casi 9.000 euros a cada uno de los 16 migrantes, incluidos los dos menores, que ocuparon una plaza en la patera en la madrugada del 5 de noviembre de 2024.

La nave semirrígida de fibra, de apenas 5,5 metros de eslora, partió equipada con un motor fueraborda de 80 caballos con los migrantes abordo, a quienes el acusado habría indicado cómo colocarse y cómo cargar combustible. Así, habría pilotado la nave hasta que tuvieron que ser rescatados al quedar a la deriva.

El fiscal apunta que gran parte de la navegación se realizó "en horario nocturno, sin iluminación, ni sistemas de orientación y navegación", hasta que sobre las 12,47 horas del 5 de noviembre fueron rescatados por la embarcación Salvamar Spica de Salvamento Marítimo a unos 2,25 kilómetros del Cabo de Gata (Almería).

Para el Ministerio Público, la actuación del acusado habría puesto "en concreto peligro" la vida e integridad de todos los que viajaron a bordo de la embarcación, ya que no reunía las medidas de seguridad para un viaje de estas características ni para soportar el oleaje que se registró en la zona, y menos aún con la carga de 17 personas y ocho garrafas de 25 litros de combustible cada una que soportaba.

A estos aspectos se unió además la alta densidad del tráfico marítimo existente en la zona, con hasta 73 buques que pasaron por la zona, así como la falta de equipos de socorrismo, navegación y contraincendios, entre otros elementos para orientar la conducción. La vista se prevé a partir de las 10,00 horas en la Sección Tercera de la Audiencia.