A juicio dos acusados de intentar matar a puñaladas a un varón en Los Gallardos (Almería)

Archivo - Audiencia Provincial de Almería. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Almería tiene previsto celebrar este lunes el juicio contra dos hombres acusados de haber intentado matar a cuchilladas a otro al que atacaron en la puerta de un establecimiento de Los Gallardos, en el que cual sufrió una puñalada cuando trataba de ponerse a salvo.

La Fiscalía pide para cada uno de los acusados, en prisión provisional por estos hechos, unos ocho años de cárcel así como el pago de una indemnización de 44.570 euros por las heridas sufridas a raíz del ataque, que lo tuvo casi cuatro meses impedido, según indica el escrito provisional de acusación consultado por Europa Press.

Los hechos tuvieron lugar el 28 de febrero del pasado año, cuando sobre las 23,40 horas en el exterior de un establecimiento ubicado en un diseminado del municipio los acusados se habrían dirigido hacia la víctima "con intención de causarle la muerte". La Fiscalía sostiene que se aproximaron al perjudicado, al que habrían golpeado con un tubo de PVC en la cabeza, ante lo que el afectado salió corriendo y trató de refugiarse en el interior del establecimiento.

No obstante, los acusados también entraron y persiguieron al hombre con un cuchillo en la mano hasta que consiguieron darle alcance en una escaleras interiores, conforme al escrito de acusación. Así, el fiscal apunta que uno de los acusado llevó a clavar el cuchillo en el abdomen de la víctima mientras que el otro trataba de hacer lo mismo, aunque en ese sentido caso el afectado pudo repeler el ataque con su mano.

El herido consiguió ocultarse en el servicio del establecimiento que los procesados finalmente abandonaron "sin haber logrado su fin". No obstante, la víctima tuvo que ser atendida en el Hospital de La Inmaculada de Huércal-Overa por un traumatismo abdominal penetrante que le alcanzó el hígado, además de por contusiones en el cráneo y cortes en algunos dedos.

La Fiscalía señala que el perjudicado tuvo que ingresar en la UCI y tardó casi cuatro meses en recuperarse, quedándole algunas secuelas y cicatrices. Asimismo, apunta que las heridas fueron de "riesgo vital" de no mediar respuesta médica y quirúrgica "urgente, como sucedió". El juicio está previsto en la Sección Segunda.