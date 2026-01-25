A juicio seis acusados de asesinar a un hombre por un 'vuelco' de droga en Roquetas de Mar (Almería)

Archivo - Audiencia Provincial de Almería - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial va a iniciar esta semana el juicio contra seis hombres acusados de encargar, ejecutar y asegurar el asesinato mediante varios disparos de un hombre en Roquetas de Mar (Almería) al que achacaban el supuesto 'vuelco' o robo de un cargamento de hachís.

Será un tribunal de jurado el que se encargue del enjuiciamiento de los acusados para los que la Fiscalía pide penas de entre 23 y diez años de prisión en función de la supuesta participación de cada uno de ellos en la comisión de los hechos, que tuvieron lugar el 3 de enero de 2021.

En su escrito de acusación provisional, consultado por Europa Press, la Fiscalía sostiene que fueron dos hermanos de origen marroquí quienes habrían inducido la comisión del delito al encargar el crimen de la víctima, con la que presuntamente había tenido una disputa durante los últimos meses de 2020 por el supuesto robo de estupefaciente.

Así, y como "represalia" por estos hechos, entre el 31 de diciembre de 2020 y el 2 de enero de 2021 habrían contactado con un compatriota para encargarle que cometiera el asesinato, quien a su vez se habría servido de otros tres investigados de origen rumano para llevar a cabo el plan.

Conforme la acusación fiscal, los hermanos concertaron una cita con el perjudicado, quien cogió su coche para acudir al encuentro. De forma paralela, los cuatro otros acusados habrían iniciado una vigilancia y seguimiento de la víctima, a la que habrían perseguido a partir de las 17,40 horas del 3 de enero cuando iba a bordo de un vehículo.

En este sentido, los dos supuestos autores materiales del crimen, que viajaban en un coche escoltado por los otros dos implicados en un segundo vehículo, rebasaron el turismo de la víctima mientras llevaban el rostro cubierto con un pasamontañas para no ser reconocidos, según la Fiscalía.

Fue en ese momento cuando "con la intención de causarle una muerte cierta" comenzaron a realizar "varios disparos" contra el coche de la víctima, que "estaba en ese momento desprevenido usando su teléfono". Las heridas le provocaron un shock hipovolémico que le ocasionaron la muerte.

El Ministerio Público pide por un delito de asesinato 23 años de prisión para los dos supuestos autores materiales del crimen, con la agravante de disfraz al haberse cubierto el rostro; 18 años de cárcel a los hermanos que habrían ideado el plan, como inductores; y diez años de prisión para los otros dos implicados como cómplices.

De otro lado, también pide 200.000 euros en indemnizaciones mientras que, frente a ello, las defensa han rechazado los hechos y la participación de los investigados. El juicio, para el que hay prevista casi una semana de sesiones, arrancará el 29 de enero.