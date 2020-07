Junta afirma que el aumento de plazas en Torrecárdenas "compensa holgadamente" el cierre de Cruz Roja en Almería

ALMERÍA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, ha afirmado este lunes que las plazas hospitalarias que se pierden con el cierre del Hospital de la Cruz Roja en Almería "se compensan holgadamente con el aumento" de camas en el Hospita Universitario Torrecárdenas ante la apertura de nuevas instalaciones.

"Creo que modernizamos y damos un mejor servicio", ha opinado Bendodo frente a las protestas que se han generado por el cierre del centro sanitario ubicado en Carretera de Ronda y que han concentrado a un centenar de personas en torno a un hospital que, según el consejero, está "obsoleto y antiguo".

El portavoz de la Junta ha incidido en que los cambios a realizar "no van a afectr para nada al servicio de atención sanitaria que se presenta en Almería", toda vez que las inversiones realizadas en Torrecárdenas conllevan un "mejor servicio y modernización de las instalaciones para todos los almerienses".

Frente a esta decisión, la Junta de Personal del Hospital Universitario Torrecárdenas ha expresado su rechazo al cierre del centro hacia finales de este año, ya que "supondrían un nuevo recorte a la sanidad pública almeriense". "El Gobierno andaluz decide cerrar el hospital en lugar de mejorar sus instalaciones, aumentar recursos humanos y materiales", se han quejado.

En esta línea, han hecho un llamamiento al líder del Ejecutivo andaluz para cambie de postura ante la clausura de las instalaciones. "Exigimos al presidente de la Junta de Andalucía que rectifique en su política de recortes y en su apuesta para una sanidad pública al servicio del ciudadano, por lo que decimos no, no y no al cierre de la Cruz Roja", ha añadido el representante de la Junta de Personal, Joaquín Fernández.

"Nuestro posicionamiento es claro y rotundo contra el modo en el que el Gobierno autonómico impone los recortes al sector sanitario y que está propiciando la pérdida de calidad asistencial", ha trasladado antes de señalar que el centro cuenta actualmente con 70 camas, si bien llegó a "tener hasta 140".

La entidad ha criticado la gestión sanitaria por parte del Gobierno andaluz, que para este verano "ha cerrado 54 camas en el Hospital Universitario Torrecárdenas además de quirófanos y, como solución a la lista de espera, ofrece ir a la sanidad privada aumentando los conciertos en lugar de aumentar la dotación necesaria para sustituir vacaciones y otras circunstancias de personal".

Con ello, han tachado de "inadmisible" que ante la situación de pandemia por el covid-19 se opte por cerrar camas cuando "todas" son "imprescindibles", por lo que han anunciado un calendario de protestas para hacer "recapacitar" a los gobernantes y "evitar el desmantelamiento de la sanidad pública" así como el cierre de unas instalaciones para las que, según han asegurado, ya había previstas obras de rehabilitación.

Al grito de 'Este hospital no se va a cerrar' y 'Sanidad sí, negocio no', los manifestantes, entre los que había dirigentes sindicales y representantes de la asociación vecinal 'Amigos de Regiones', han paralizado el tráfico junto al centro hospitalario durante las protestas con una pancarta en apoyo a la sanidad pública y han repartido pegatinas con el mismo lema entre los viandantes.