La Junta alerta del "problema estructural" de las 'narcolanchas' en Almería y reclama más medios para la Guardia Civil

El delegado de la Junta de Andalucía en Almería, Francisco Góngora, durante su intervención ante los medios. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMERÍA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado de la Junta de Andalucía en Almería, Francisco Góngora, ha reclamado al Gobierno central más medios materiales y humanos para la Guardia Civil en la lucha contra el narcotráfico y ha advertido de que la presencia de 'narcolanchas' se ha convertido en un "problema estructural" que se produce "con demasiada frecuencia" en las costas almerienses.

Góngora se ha pronunciado a preguntas de los periodistas tras la presentación de la programación especial de RTVA con motivo del Cristo de la Luz de Dalías y después de que cinco personas hayan sido detenidas este domingo tras colisionar la embarcación semirrígida en la que navegaban contra una patrullera de la Guardia Civil frente a las costas de Adra durante una persecución.

El delegado ha señalado que "la sociedad almeriense está preocupada" y ha asegurado que el narcotráfico, que comenzó en el Campo de Gibraltar, "se ha ido extendiendo" por Andalucía hasta alcanzar también las costas de Almería, donde ha lamentado que los narcotraficantes "campan a sus anchas" en "demasiadas ocasiones".

Asimismo, ha mostrado su preocupación por el descenso de las diligencias contra el narcotráfico en Andalucía y ha apuntado que se han instruido "mil diligencias menos" en la comunidad.

Góngora ha cuestionado además, al hilo de la petición realizada por el presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, por qué se desmanteló el grupo que "estaba dando unos excelentes resultados" en la lucha contra el narcotráfico, fundamentalmente de hachís procedente de las costas de Marruecos.

"Creo que esa es una pregunta que sigue sin responderse", ha afirmado antes de advertir de que las mafias organizadas "cada día cuentan con más arsenal, con más armas y no dudan en utilizarlo".

El delegado ha señalado además que el narcotráfico "está alterando la paz social en el conjunto de Andalucía" y ha considerado "preocupante" que, a su juicio, el Gobierno, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, sigan "mirando para otro lado".

En este sentido, ha defendido que "hay que velar por la seguridad de todos nuestros agentes", dotarlos de medios suficientes y "combatir esta lacra sin escatimar ningún tipo de recurso".

"No hay otro camino porque para la mafia es un recurso muy lucrativo", ha apostillado, antes de expresar también su preocupación porque "cada día hay más jóvenes también que se dedican al 'petaqueo'".