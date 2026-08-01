La Junta autoriza 47 rodajes en espacios naturales de Almería en el primer semestre del año, un 35% menos que en 2025

Archivo - Equipo técnico y actores durante el rodaje de 'Carta Blanca' en el Desierto de Tabernas (Almería). - MANOLO PAVÓN - Archivo

ALMERÍA 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha autorizado 47 expedientes para rodajes, filmaciones y reportajes fotográficos en espacios naturales protegidos de la provincia de Almería durante el primer semestre de 2026, lo que supone un descenso de casi el 35 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se contabilizaron 72 permisos.

La cifra también se sitúa un 13 por ciento por debajo de los 54 expedientes autorizados durante los primeros seis meses de 2024. Así, tras el incremento del 33 por ciento registrado en 2025, las autorizaciones han descendido este año por debajo de los niveles de hace dos ejercicios.

Según los datos facilitados por la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente a Europa Press, el enclave más demandado ha sido el Paraje Natural del Desierto de Tabernas, con 26 autorizaciones, seguido del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, con nueve. Ambos espacios concentran cerca del 75 por ciento del total de autorizaciones concedidas en lo que va de año.

Del total de expedientes autorizados, 13 han correspondido a anuncios publicitarios de sectores como la automoción, la moda o las bebidas, mientras que 12 han estado vinculados a actividades empresariales, entre ellas promociones turísticas, reportajes de eventos o trabajos técnicos.

También se han autorizado nueve cortometrajes, largometrajes o videoclips, siete series, cinco documentales o programas televisivos y una grabación relacionada con labores de vigilancia administrativa o proyectos de promoción pública.

Entre las producciones que han solicitado autorización figuran reportajes de bodas, anuncios publicitarios de vehículos de marcas como Hyundai, Polestar y Audi, y de neumáticos de Nokian.

Los proyectos incluyen 'Poetas y otros animales', una serie documental para televisión promovida por Canal Sur; videoclips de artistas como Julia Sabaté, y la serie británica 'Temple'.

Asimismo, se han presentado proyectos de largometrajes cuyos promotores han solicitado confidencialidad a la Administración autonómica en el momento de registrar la petición de autorización.

Desde la Delegación de Sostenibilidad y Medio Ambiente han destacado la importancia de estos rodajes como "dinamizadores de actividad económica y generadores de empleo" en la provincia y han señalado que tratan de apoyar "en todo lo posible" a sus promotores.

No obstante, han advertido de que algunos proyectos deben completar varios procedimientos derivados de las legislaciones sobre espacios naturales protegidos y costas, que pueden requerir informes de distintos organismos, por lo que han aconsejado a las productoras presentar sus solicitudes "con la máxima antelación posible".