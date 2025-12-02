Junta defiende "absoluta legalidad de todas" sus contrataciones tras denuncias del PSOE por caso Mascarillas de Almería

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social de la Junta de Andalucía y portavoz del Gobierno, Carolina España, interviene en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno. A 2 de diciembre de 2025, en S - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España (PP-A), ha defendido este martes que "todas" las contrataciones que realiza la Junta de Andalucía "son absolutamente legales", y ello al hilo de las denuncias públicas que ha realizado el PSOE-A sobre "contratos" del Gobierno del PP-A "con la trama corrupta" supuestamente vinculada al PP de Almería al hilo de la investigación sobre el conocido como 'caso Mascarillas'.

La portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, ha aludido este martes en rueda de prensa a dicha "trama corrupta" por la que se investiga, entre otros, al expresidente de la Diputación de Almería Javier Aureliano García, y ha lanzado una serie de preguntas a la Junta sobre sus "contratos" con dicho entramado.

Preguntada por este asunto en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, la consejera portavoz ha defendido que "todas" las contrataciones que realiza la Junta de Andalucía "son absolutamente legales", al tiempo que ha cuestionado la "credibilidad" del PSOE "cada vez que plantea alguna denuncia o algún dato de este tipo".

Al hilo, Carolina España ha aludido a la decisión de la Fiscalía de Sevilla, conocida este mismo martes, de archivar "la denuncia sobre las posibles manipulaciones que había en mamografías y ecografías" en el marco de los fallos detectados en el programa de cribado de cáncer de mama de la sanidad andaluza, y ha concluido señalando que en el Gobierno del PP-A están "tranquilos porque todas las contrataciones de la Junta son absolutamente legales", ha zanjado.