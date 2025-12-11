La Junta destina 47.000 euros a mejorar la seguridad y el drenaje en la carretera A-317 a su paso por María (Almería)

La delegada territorial de Fomento durante la visita a las obras de mejora del drenaje y la seguridad vial en la carretera A-317, en María (Almería). - JUNTA DE ANDALUCÍA

MARÍA (ALMERÍA), 11 (EUROPA PRESS)

La delegada territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía en Almería, Dolores Martínez, ha visitado las actuaciones que se han llevado a cabo en la carretera A-317, en el término municipal de María, que han contado con una inversión de 47.000 euros, dirigidas a mejorar el drenaje longitudinal y la seguridad del tráfico en un tramo especialmente transitado por vehículos pesados.

La delegada ha explicado que las obras han permitido habilitar cunetas hormigonadas rebasables entre los puntos kilométricos 128+000 y 115+000, en ambos márgenes de la vía. "Estos elementos han mejorado la capacidad de escape en cruces de doble sentido situados en zonas con curvas y cambios de rasante, donde la reducida visibilidad y el intenso tránsito de vehículos agrícolas y de transporte dificultaban la maniobrabilidad en una calzada de apenas cinco metros de anchura", ha trasladado en un comunicado.

Las obras han incluido la excavación previa de las cunetas hasta la cota de hormigonado, "eliminando deformaciones producidas por el paso continuado de vehículos y garantizando una correcta unión entre el firme asfáltico y el hormigón".

Posteriormente, se ha procedido al relleno con material seleccionado, su extendido y compactación, así como al hormigonado completo de las cunetas, incorporando curado específico y aditivos cuando ha sido necesario.

Martínez ha señalado que "estas actuaciones han permitido mejorar significativamente la seguridad vial en un corredor de elevada presencia de tráfico pesado y condiciones geométricas que requieren soluciones específicas para facilitar los cruces y la circulación".

Las obras realizadas por la empresa Sauco Infraestructuras SL, se suman a las actuaciones que la Junta impulsa para "reforzar la seguridad y la funcionalidad" de la red de carreteras de la comarca de Los Vélez.