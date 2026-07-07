Junta espera que "cuanto antes" se produzca la demolición del Algarrobico

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz en funciones, Carolina España, - ALEX ZEA-EUROPA PRESS

MÁLAGA 7 Jul. (EUROPA PRESS

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz en funciones, Carolina España, ha confiado este martes, una vez que el Ayuntamiento de Carboneras (Almería) - ha aprobado la revisión de oficio de la licencia de obras del hotel del Algarrobico para su nulidad, que "cuanto antes" se pueda llevar a cabo la demolición.

En declaraciones a los medios de comunicación en Málaga, España ha manifestado que la vía que siempre se había defendido desde el Gobierno andaluz "era precisamente la anulación de oficio de la licencia" del Algarrobico por parte del Ayuntamiento de Carboneras: "Era la única y la mejor vía para que, por fin, se pueda proceder ya a la demolición" de esa construcción.

En este sentido, ha mostrado la satisfacción de la Junta por la decisión de este martes del Ayuntamiento de Carboneras, que ha tenido que repetir un pleno debido a que en el anterior, "los concejales socialistas no votaron a favor de esta anulación de la licencia".

"Ahora habrá que dar los pasos necesarios desde un punto de vista jurídico y administrativo entre el Gobierno andaluz y el Gobierno de España, para que, cuanto antes, se pueda proceder a la demolición del Algarrobico", ha señalado España.

Ha indicado que la actual secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, cuando ocupaba cargos en el Ejecutivo nacional "apostó por la vía de la expropiación y decía que en cinco o seis meses se iba a demoler el Algarrobico, y no lo consiguió".

Tras referirse al "gran error" que cometió hace años el PSOE-A al frente de la Junta por no evitar la construcción del hotel, Carolina España ha manifestado que, tras la demolición, habrá que proceder a la recuperación del entorno.