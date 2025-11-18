La Junta garantiza "máxima colaboración" con la Justicia tras la detención del presidente de la Diputación de Almería

Archivo - Fachada Palacio Provincial de la Diputación de Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA - Archivo

SEVILLA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía, Carolina España, ha garantizado la "máxima colaboración" con la Justicia tras la detención del presidente de la Diputación de Almería por presuntas contrataciones irregulares.

En una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press, la también consejera andaluza de Hacienda ha reconocido que ha tenido conocimiento de la noticia en directo y ha pedido que "se vaya hasta el final" para que "se resuelva cuanto antes" lo que se está investigando.

La Guardia Civil ha detenido al presidente de la Diputación Provincial de Almería, Javier Aureliano García, así como al vicepresidente de la institución, Fernando Giménez, y al alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez (PP), por presuntas contrataciones irregulares.

Fuentes de la investigación han confirmado a Europa Press los arrestos que se han producido por parte de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) bajo la coordinación del Juzgado de Instrucción número 1 de Almería.

Precisamente se trata del juzgado que instruye el caso 'Mascarillas' por el que tanto Gimenéz como Sánchez ya estaban investigados en el marco de la causa que trata de dilucidar si se produjeron 'mordidas' en la contratación de suministro de material sanitario en la fase más aguda de la pandemia por parte de la institución provincial.