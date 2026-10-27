La Junta Local de Seguridad de Almería aborda este jueves las posibles protestas juveniles durante la Noche en Negro

Archivo - La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, atiende a los medios de comunicación. - MARIAN LEÓN - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha avanzado que la Junta Local de Seguridad abordará este jueves las posibles convocatorias de protestas juveniles difundidas en redes sociales en la capital ante la celebración de la Noche en Negro, prevista para este sábado, 31 de octubre.

A preguntas de los periodistas, Vázquez ha explicado que el Ayuntamiento ha tenido conocimiento de llamamientos a movilizaciones en 46 ciudades, entre ellas Almería, por lo que espera que la Policía Nacional facilite información sobre su alcance y la posibilidad de que se produzcan altercados similares a los registrados el pasado fin de semana en Barcelona.

La regidora ha señalado que corresponde a la Policía Nacional realizar el seguimiento de estas convocatorias en redes sociales y ha confiado en que durante la reunión se pueda conocer "qué aceptación tiene, qué poder de convocatoria y qué se prevé que vaya a pasar", así como los recursos municipales que puedan resultar necesarios para prevenir incidentes.

Estas movilizaciones están inspiradas en las protestas estudiantiles registradas en Francia para reclamar mejoras en la educación pública, que posteriormente se han extendido a otros países. En Barcelona, una convocatoria de estas características derivó el pasado sábado en disturbios, saqueos y daños materiales, con más de un centenar de detenidos.

Vázquez ha confiado en que estos incidentes no se repitan en Almería y ha subrayado que "lo que tiene que hacer la Administración Pública es prevenir". Por ello, ha señalado que la reunión del jueves permitirá abordar el dispositivo de seguridad y coordinar las medidas de protección de los ciudadanos, los comercios y los establecimientos de restauración durante la celebración, que reunirá más de una treintena de actividades en el centro y distintos barrios de la capital.