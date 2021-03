Junta no detecta brotes asociados al transporte sanitario en Almería tras contagios en pacientes de hemodiálisis

ALMERÍA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Delegación Territorial de Salud y Familias de la Junta de Andalucía en Almería ha afirmado este martes que "no hay ningún brote" de covid-19 declarado en la red de alertas asociado al transporte sanitario en Almería.

En un comunicado, el Gobierno andaluz ha apuntado que se han revisado los brotes declarados en el último mes sin que ninguno de ellos esté "asociado a transportes sanitario" después de que desde Alcer Almería se reclamara mejoras en el transporte de usuarios a hemodiálisis al conocerse que cuatro pacientes de una misma ruta dieron positivo y habrían fallecido en los últimos días.

"No existe constancia de ningún brote asociado a transporte sanitario en la provincia", han insistido desde Salud, donde han apuntado sobre la vacunación a pacientes con enfermedad renal que "se siguen en la actualidad los protocolos de vacunación determinados por el Ministerio de Sanidad".

Desde Alcer han reclamado a las autoridades sanitarias que no se sobrepasen los tres pacientes por ambulancia en los transportes a las sesiones de hemodiálisis después de que la hija de uno de los afectados que realiza la ruta por la zona del Poniente almeriense informara del fallecimiento de su padre el pasado 2 de marzo tras haberse contagiado el 15 de febrero supuestamente tras mantener contacto con otros usuarios durante su traslado, uno de los cuales ya había mostrado síntomas.

La asociación comenzó a solicitar el pasado verano tanto ante el SAS como a los hospitales de la provincia que las rutas de pacientes de hemodiálisis, unos 450 en el caso de Almería, se realizaran con no más de tres personas por viaje, de modo que cada fila de asientos fuera ocupada por un solo paciente. "No hemos recibido ninguna respuesta, no ha habido ningún cambio en el reparto de los pacientes en las rutas de diálisis", ha dicho al respecto.

Ante esta situación y tras las sospechas de que estos contagios estén interrelacionados entre sí, desde Alcer Almería se ha reclamado a la Junta de Andalucía que se reduzca el número de pacientes por ambulancia en los traslados, aunque ha asegurado que en los distritos sanitarios de Levante y Almería "no hay muchas rutas que superen los tres pacientes".