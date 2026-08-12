La Junta señala al Gobierno como "el competente" para demoler el hotel de El Algarrobico en Carboneras (Almería)

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, en una atención a los medios. Imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha señalado al Gobierno central como "el competente" para llevar a cabo la demolición del hotel de El Algarrobico en Carboneras (Almería).

"Tal como se firmó en su día y sigue todavía en vigor, el Gobierno de España demuele el hotel, mientras que la Junta de Andalucía se encarga de la gestión de los residuos y de la restauración ambiental de la playa", ha afirmado este miércoles el consejero en un audio remitido a los medios respondiendo a la petición del PSOE-A a la Junta de "demoler cuanto antes" el hotel.

Fernández-Pacheco ha calificado la petición como "absurda y ridícula" y ha indicado que la secretaria general de los socialistas andaluces, María Jesús Montero, "prometió tirar el hotel en cinco meses". "De eso ha pasado ya más de un año sin que tengamos ninguna noticia", ha afirmado.

Asimismo, el consejero ha asegurado que el PSOE es "el único grupo en el Ayuntamiento de Carboneras que sigue poniendo palos en la rueda siempre que tiene ocasión para no cumplir la sentencia y demoler de una vez el hotel".

"Así que menos hacer el ridículo por mucho que estemos en el mes de agosto y más trabajar con seriedad", ha concluido.