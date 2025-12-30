Junta tramita tres sanciones de hasta 650 euros por usar detectores de metales sin permiso en playas y ríos de Almería

Archivo - Detectores de metales incautados por la Policía Autonómica en una imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

ALMERÍA 30 Dic. (EUROPA PRESS)

La Junta de Andalucía, a través de la Delegación Territorial de Turismo, Cultura y Deporte, ha tramitado este año tres expediente de sanción con multas de hasta 650 euros por el uso sin autorización en playas y riveras de ríos de detectores de metales, algunos de ellos en lugares con abundantes restos arqueológicos, lo que se suma a las 13 sanciones emitidas en los cuatro años anteriores.

Fuentes del Gobierno andaluz han indicado a Europa Press que entre los expedientes en trámite de sanción hay uno con una propuesta de sanción por el uso de detectores de metales en la desembocadura del río Almanzora.

Dicho expendiente, iniciado el pasado 28 de octubre, contempla una posible sanción de 650 euros al no encontrar piezas arqueológicoas en posesión del denunciado. Una sanción similar y por el mismo motivo se propone para otro usuario al que se localizó con un instrumento en la playa de Torregarcía, de la capital, en un espacio con abundantes restos arqueológicos, próximo a balsas romanas de salazones y la torre defensiva.

A estas situaciones se une un tercer expediente por uso de detector de metales sin autorización en la playa de La Mena del término municipal de Mojácar, con una sanción propuesta de 300 euros. En este caso, el inicio del procedimiento sancionador se acordó el pasado 17 de septiembre.

Entre 2024 y 2020, la Delegación abrió 13 expedientes sancionadores con multas que sumaban 6.340 euros por el uso no autorizado de detectores de metales. Estas sanciones, muchas de ellas acogidas a pronto pago del 40 por ciento, van desde los 60 a los 3.000 euros.

El uso de detectores de metales y otros instrumentos que permitan la localización de vestigios arqueológicos prohíbe desde el pasado año de forma general el empleo de estos dispositivos para uso recreativo, salvo en aquellos casos específicos vinculados a actividades arqueológicas autorizadas.

Los detectores de metales están permitidos en actividades realizadas por la Administración General del Estado en el ejercicio de sus competencias en materia de defensa. Asimismo, se permite a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad utilizar estos dispositivos en el marco de sus atribuciones, dado que su uso en estos contextos responde a finalidades de seguridad y protección ciudadana.

Otras excepciones a la prohibición incluyen al personal autorizado de empresas suministradoras de servicios como electricidad, agua, gas y telecomunicaciones. Este personal puede utilizar detectores de metales bajo la supervisión y responsabilidad de dichas empresas, siempre que el objetivo sea el desarrollo de sus actividades cotidianas y no la búsqueda de restos arqueológicos. Esta disposición garantiza que las empresas puedan realizar su labor sin interferir con la conservación del patrimonio cultural.

Las empresas dedicadas a actividades mineras puedan emplear detectores de metales, siempre y cuando cuenten con la autorización correspondiente del órgano competente en la materia.

Cualquier hallazgo fortuito durante estas actividades debe ser inmediatamente comunicado a las autoridades competentes, sin derecho a indemnización ni premio alguno. Según la Delegación Territorial en Almería, los objetos encontrados, especialmente si tienen valor histórico o arqueológico, pasan a ser propiedad del Estado y se gestionan a través de los museos o las instituciones culturales pertinentes.