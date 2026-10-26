Juzgan este martes en Almería al acusado de intentar matar a un hombre de una puñalada en la zona del tórax

ALMERÍA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Almería va a acoger este martes el juicio contra un hombre de 25 años acusado de intentar acabar con la vida de otro tras propinarle, entre otras cuchilladas, una importante puñalada en la zona izquierda del tórax, lo que le ocasionó una herida "de riesgo vital".

La Fiscalía tiene previsto solicitar para el acusado ocho años de prisión por un delito de homicidio en grado de tentativa, por el que además reclama nueve años de alejamiento e incomunicación con la víctima así como una indemnización de algo más de 6.700 euros por los daños sufridos, según el escrito provisional de acusación consultado por Europa Press.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 18,30 horas del 22 de octubre del pasado año, cuando el acusado se encontraba en el interior del portal del domicilio de la víctima, en la zona de Cortijos de Marín de Roquetas de Mar (Almería) y se inició entre ambos una discusión.

Así, en el transcurso de dicha disputa "sin mediar palabra", de forma "sorpresiva" y guiado por el "ánimo de matar a este", el acusado habría asestado al otro varón diversas puñaladas "por todo el cuerpo" aunque sin llegar a matarlo. Acto seguido, se habría marchado del lugar.

La víctima tuvo que ser evacuada de urgencia para ser intervenida, especialmente por la lesión que presentaba en bajo la axila izquierda y que le provocó un neumotórax. Asimismo, mostraba otras cuchilladas en el brazo del mismo lado además de otros cortes y roces de carácter más superficial. El perjudicado tardó unos 45 días en recuperarse.