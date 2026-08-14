El Levante almeriense registra doce réplicas tras el terremoto de magnitud 3,7 de Zurgena

Mapa con la localización de los movimientos sísmicos registrados en el Levante almeriense tras el terremoto de magnitud 3,7 de Zurgena (Almería). - IGN

ALMERÍA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Levante almeriense ha registrado 12 réplicas después del terremoto de magnitud 3,7 detectado a las 20,53 horas de este jueves al sureste de Zurgena (Almería), con movimientos posteriores localizados también en Huércal-Overa, Cuevas del Almanzora y Antas.

Según los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN) consultados por Europa Press, las réplicas se han producido entre las 20,54 horas del jueves y las 7,25 horas de este viernes, con magnitudes que han oscilado entre 1,5 y 2,8 en la escala local (mbLg) y profundidades de entre uno y once kilómetros.

Siete de estos movimientos han tenido su epicentro al oeste o noroeste de Cuevas del Almanzora, dos al sureste de Zurgena, dos al norte o noroeste de Antas y uno al suroeste de Huércal-Overa.

La réplica de mayor magnitud, de 2,8, se registró a las 21,56 horas de este jueves al oeste de Cuevas del Almanzora, a once kilómetros de profundidad y con una intensidad máxima II, mientras que el último movimiento se ha producido a las 7,25 horas de este viernes al norte de Antas, con una magnitud de 2,3 y a un kilómetro de profundidad.

El terremoto principal se produjo a las 20,53 horas del jueves al sureste de Zurgena, a cuatro kilómetros de profundidad, y alcanzó una intensidad máxima III-IV.

Al margen de esta secuencia sísmica del Levante, el IGN registró a las 21,55 horas del jueves otro terremoto de magnitud 1,7 al noreste de Tabernas, a dos kilómetros de profundidad.