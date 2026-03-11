Liberadas diez mujeres víctimas de trata en una operación policial en Albox (Almería) con cinco detenidos

Archivo - El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, en una atención a medios. - FRANCISCO J. OLMO - EUROPA PRESS

ALBUÑOL (GRANADA), 11 (EUROPA PRESS)

Una operación de la Policía Nacional llevada a cabo este martes en el municipio de Albox (Almería) ha permitido liberar a diez mujeres que estaban sometidas a trata y obligadas a ejercer la prostitución.

La actuación se ha saldado además con la detención de cinco personas y la intervención de seis armas, según ha informado el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, durante su asistencia en Albuñol (Granada) a la inauguración oficial de la II Expo Cherry Costa de Granada.

En declaraciones a los periodistas, Fernández ha indicado que la actuación policial incluyó varias entradas y registros en este municipio de la comarca del Valle del Almanzora y ha confirmado que la investigación continúa abierta.