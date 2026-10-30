Libertad provisional para los dos hermanos acusados de atentar contra sanitarios y guardias civiles en Turre (Almería)

Archivo - Juzgados de Vera (Almería). - Rafael González - Europa Press - Archivo

ALMERÍA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vera, en funciones de guardia, ha acordado la puesta en libertad provisional de los dos hermanos de nacionalidad británica que fueron detenidos en Turre (Almería) por la presunta agresión a tres profesionales sanitarios durante una atención domiciliaria y a agentes de la Guardia Civil.

Los dos hermanos están investigados por un delito de atentado y están obligados a comparecer en sede judicial el primer día de cada mes, según han precisado a Europa Press fuentes del TSJA.

Por su parte, desde la Delegación Territorial de Sanidad y Consumo han condenado este tipo de hechos ante los que han mostrado "tolerancia cero" toda vez que han asegurado que se activó el protocolo de atención y acompañamiento al personal sanitario afectados.

Los hechos tuvieron lugar en torno a las 22,30 horas del día 28 cuando se recibió un aviso en el que se indicaba que varios miembros de un equipo sanitario que se había desplazado a realizar una atención domiciliaria habían sido agredidos por los hijos de la persona que había requerido atención médica.

Conforme a su testimonio, los miembros del servicio de emergencias habrían tenido que abandonar la vivienda y la ambulancia en la que se habían desplazado ante la actitud "violenta" de los sospechosos, quienes les habrían "golpeado" y "perseguido" tras exigirles el traslado de su familiar.

Así, varios agentes se desplazaron hasta el lugar para localizar a los supuestos agresores en la vivienda, donde uno de ellos se habría enfrentado a tres agentes mediante gritos y habría intentado golpearlos, con lo que tuvo que ser reducido y arrestado ante el "forcejeo".

Fue entonces cuando apareció el segundo sospechoso que, al percatarse del arresto de su hermano, habría intentado "golpear" a dos de los agentes que estaban de espaldas a él. Finalmente, los guardias civiles pudieron repeler la agresión.

Ambos hermanos fueron conducido a dependencias policiales pese a que, durante el trayecto, habrían opuesto una fuerte resistencia, con nuevos golpes tanto a los funcionarios como a los vehículos oficiales en los que fueron desplazados.