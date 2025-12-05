Localizado el cadáver de la mujer británica desaparecida hace 80 días en Chirivel (Almería)

Archivo - Búsqueda de Geraldine en Chirivel (Almería). - AYUNTAMIENTO DE CHIRIVEL - Archivo

ALMERÍA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El cadáver de Geraldine, la mujer británica de 73 años que desapareció el pasado 17 de septiembre tras salir de su vivienda en la pedanía de El Contador, en el municipio de Chirivel (Almería), ha sido localizado a poco más de dos kilómetros junto a la A-92N, cerca del núcleo de Las Vertientes de Cúllar (Granada).

El Ayuntamiento de Chirivel ha dado cuenta del hallazgo en la mañana de este viernes a través de un comunicado en el que lamenta la "triste noticia del fallecimiento" de su vecina, cuyo cuerpo sin vida estaba a la altura del kilómetro 80, según les han trasladado desde los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Fuentes del servicio unificado de emergencias 112 Andalucía han confirmado que sobre las 9,05 horas se recibió un aviso por parte de mantenimiento de carreteras, que alertaban de la aparición de un cadáver de una mujer. Así, se dio aviso a los servicios de emergencias y a efectivos sanitarios, que confirmaron el fallecimiento.

"En nombre de toda la corporación municipal y de nuestro municipio, expresamos nuestro más sincero pésame a su familia, amigos y personas allegadas en estos momentos de enrome dolor", han trasladado desde el Consistorio a través de sus redes.

La autopsia revelará la causa de la muerte de la mujer, que ha podido ser reconocida inicialmente por su apariencia y vestimenta. El cuerpo, situado junto a la cuneta, se encontraba oculto por la vegetación de la zona.

Así, la corporación que preside el alcalde José Torregrosa ha manifestado su agradecimiento por "el trabajo, la coordinación y la dedicación" prestada durante los últimos casi tres meses para tratar de dar con la mujer por la Guardia Civil, Protección Civil, Servicio de Emergencias 112, GREA, Agentes de Medio Ambiente, Bomberos, Policía Local, Ayuntamiento de Cúllar y Ayuntamiento de Oria.

Del mismo modo, ha destacado la labor de "todos los vecinos y vecinas voluntarios que han participado intensamente en las labores de búsqueda y apoyo desde que se notificó su desaparición el pasado 17 de septiembre en la pedanía de El Contador".

El Ayuntamiento ha rogado además el "máximo respeto para la familia" y ha agradecido "la comprensión y el apoyo de toda la ciudadanía" que en las últimas semanas se involucró para buscar a la mujer por equipos y en radios de más de cuatro kilómetros en torno al núcleo urbano, si bien también participaron helicópteros, drones, perros especializados y el equipo de rescate en montaña de Granada.

Geraldine, quien padecía cierta discapacidad mental, desapareció en la noche del pasado 17 de septiembre tras salir de su vivienda con comida para alimentar a unos gatos y no regresar. Su marido denunció el extravío sobre las 11,00 horas del día siguiente, al comprobar que no había vuelto al domicilio familiar. No obstante, constaba al menos una llamada al servicio unificado de emergencias 112 sobre las 22.20 horas.