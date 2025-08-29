La lucha contra el 'petaqueo' en Almería deja un detenido y más de 10.000 litros de combustible intervenidos

ALMERÍA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las actuaciones contra el 'petaqueo' desarrolladas por la Guardia Civil en los últimos diez días han permitido el arresto de una persona y la aprehensión de 10.000 litros de combustible así como de diversos vehículos en las localidades de Níjar, Almería, Adra, Roquetas de Mar, San José y Cuevas del Almanzora.

En una nota, la Comandancia ha valorado el desarrollo de los distintos operativos como actividad "preventiva y coordinada" que se torna "fundamental" para limitar la capacidad de actuación de narcotraficantes y de las redes que fomentan la entrada irregular de migrantes en el territorio nacional.

Las actuaciones, que se combinan con labores preventivas en colaboración con gasolineras de la provincia, han desembocado en la incautación de una embarcación de seis metros de eslora y un motor de 300 caballos, dos tractores, dos remolques, una furgoneta, cerca de 400 garrafas y 10.000 litros de combustible.

A través de su Servicio Marítimo Provincial, las patrullas Fiscal y Fronteras y con el apoyo de unidades de Seguridad Ciudadana y el Seprona, Servicio Aéreo y Drones, se ha intensificado el patrullaje e inspección en zonas sensibles y se ha desarrollado diversas actuaciones dirigidas a la identificación de estructuras ilegales así como su relación con actividades delictivas.

Desde la Comandancia de la Guardia Civil en Almería se continúa con la labor de sensibilización contra el fenómeno para actuar de forma coordinada, tanto a nivel público como privado, dado que "la colaboración entre administraciones y organismos privadas dentro de la actuación preventiva son esenciales para cortar de raíz las capacidades de los criminales que delinquen en zonas de la provincia bajo el carácter de legalidad".

Los agentes han solicitado la colaboración ciudadana para frenar este tipo de actividad, de modo que cualquier información "resulta de vital importancia y puede ser comunicada a través de los canales reservados que la Guardia Civil pone a disposición de la ciudadanía, mediante los formularios de colaboración disponibles en su página web www.guardiacivil.es, a través de la aplicación móvil Alertcops, o contactar al teléfono de emergencias 062".