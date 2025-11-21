Maíllo señala a Moreno su "problema estructural" con el PP de Almería: "Viene de los tiempos de Amat, de Arenas"

SEVILLA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha sostenido este viernes sobre la crisis que vive el Partido Popular en Almería a raíz de la detención del expresidente de la Diputación y líder provincial, Javier Aureliano García, en el marco de una operación judicial denominada el caso Mascarillas, que "el Partido Popular y Juan Manuel Moreno tienen un problema con el Partido Popular de Almería y no viene de ahora, viene de los tiempos de Gabriel Amat, viene de los tiempos de Javier Arenas".

"Un problema estructural que no se resuelve en apenas dos hechos o tres puntuales", ha asegurado en declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla, donde ha presentado su candidatura a la Presidencia de la Junta de Andalucía en las elecciones autonómicas de 2026 en nombre de una coalición de izquierdas que integrarán la propia IU, Sumar Andalucía e Iniciativa del Pueblo Andaluz.

Maíllo ha considerado que el episodio que se vivió el martes con la detención del expresidente de la Diputación y otros responsables provinciales, seguido de un registro de sus domicilios, supone "un hecho de enorme gravedad", sobre el que ha reconocido "que no puede responderse con decir me he sorprendido mucho".

El líder federal de Izquierda Unida ha reclamado "explicaciones" por parte de todos aquellos "tocados por indicios sólidos de corrupción política", convencido de que "el Partido Popular tiene una ley del embudo" para los casos de corrupción, de manera que "establece un discurso según quién sea el afectado", por lo que ha inferido que la situación que vive el PP de Almería le da "una oportunidad de demostrar que lo que exigen a los demás lo pueden aplicar con él".

Ha considerado Maíllo que el presidente andaluz y líder del PP andaluz "sabe que depende mucho del poder extraordinario que tiene el Partido Popular de Almería", que ha situado "entramado en la figura ya jubilada de Gabriel Amat", además de señalar a "sus directos discípulos en la acción y el presunto escándalo de venta de las mascarillas como consecuencia del Covid".

Ante este escenario, que ha descrito como "parece que Andalucía ha dado un giro hacia la derecha", que ha atribuido a "las encuestas" por cuanto retratan "al bloque de la derecha como profundamente fuerte", ha defendido que "por eso nos hemos lanzado", acerca de su liderazgo de una candidatura de partidos de izquierda con la duda de fondo de qué hará Podemos Andalucía.