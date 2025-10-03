María Peláe presenta este sábado su nuevo disco 'El Evangelio' en el Teatro Auditorio de Roquetas de Mar (Almería)

La cantautora María Peláe, en la imagen promocional de su nuevo disco 'El Evangelio'. - AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 3 (EUROPA PRESS)

El Teatro Auditorio de Roquetas de Mar (Almería) acoge este sábado a las 21,00 horas la actuación de la cantautora malagueña María Peláe, quien presentará su nuevo trabajo discográfico 'El Evangelio'.

La artista "ha revolucionado la escena musical con su estilo único, en el que fusiona flamenco, crítica social, humor y una energía arrolladora. Su música bebe de la tradición, pero con un enfoque moderno y arriesgado que conecta con el público de todas las edades", según ha destacado el consistorio roquetero.

Con 'El Evangelio', su cuarto álbum de estudio, la artista se adentra en un concepto "audaz y provocador", donde cada canción es un "testimonio revelado desde la verdad de su protagonista". Un disco que "refuerza su compromiso con la autenticidad y la reivindicación a través de la música".

Tras el éxito de sus anteriores trabajos, la cantautora trae un espectáculo "donde cada canción es una verdad contada con arte y pasión". El Evangelio es un viaje musical inspirado en la voz del pueblo, "en las historias que merecen ser contadas y en la fuerza de mujeres que han marcado su propio camino".

"Desde la potencia de su mensaje hasta la energía de su directo, esta gira es una celebración de la música y la identidad, con letras que invitan a la reflexión y un sonido más atrevido que nunca", han asegurado desde el Ayuntamiento.

El título "El Evangelio' proviene del griego y significa "buena noticia" o "mensaje", "pero aquí se usa como provocación y cuestionamiento sobre la verdad absoluta". Cada canción representa una "verdad" contada desde la perspectiva de su protagonista, adaptada según su experiencia o conveniencia. Este álbum se posiciona como un evangelio apócrifo, "arriesgado en sonido y contenido".

DIEZ MANDAMIENTOS EN CLAVE FLAMENCA

Cada canción se acompaña de un "evangelio", una frase pronunciada por una mujer de arte y flamenco que aporta contexto y rinde homenaje a su historia. De este modo, cada tema lleva por título un nombre como 'Según Sta Anica' o 'Según Sta Francisca', que actúa como nexo entre la composición y la emoción que transmite.

El disco está formado por diez canciones que siguen la metáfora de los diez mandamientos y ofrecen distintas visiones del evangelio popular. Se centra en relatos reconocidos por el pueblo y expresados a través de la palabra de mujeres con arte y trayectoria. Con esta propuesta, Peláe presenta "su trabajo más osado hasta la fecha, una fusión entre tradición y modernidad".