Marín dice que el diálogo con los hosteleros "nunca se ha roto" pero que la situación "no puede ser la normal"

El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha asegurado este lunes que el diálogo con el sector hostelero "nunca se ha roto" pero la situación actual "no puede ser la norma a cuando no existe una pandemia", con lo que ha defendido las medidas adoptadas por el Gobierno andaluz para regular la afluencia de personas y las concentraciones hasta el 10 de enero.

Para el vicepresidente andaluz no es preciso "retomar nada" ya que, según entiende, los contactos son fluidos con el sector a pesar de que el vicepresidente de la Federación de Empresarios de Hostelería de Andalucía (Horeca), Antonio Luque, señalaba el pasado viernes tras pedir la "dimisión" del presidente de la Junta de Andalucía que las relaciones estaban "rotas" con el Gobierno autonómico.

"Entiendo que la gente se pueda molestar porque cuando se toman decisiones que afectan a las libertades individuales y a tu empresa pues no a todo el mundo le puede gustar, pero tengo que recordar que estamos en pandemia, que sigue habiendo más de 1.300 andaluces hospitalizados, que sigue habiendo víctimas todos los días, y que desgraciadamente hay 300 personas que están en UCI", ha remarcado Marín.

El consejero de Turismo ha pedido mayor comprensión con el actual contexto al afirmar que "si todos entendemos la situación, al final conseguiremos salvar un momento tan crítico como el que estamos atravesando".

Marín ha recordado que el pasado sábado se abrió la movilidad intermunicipal, lo que ha incrementado el movimiento de personas a lo largo del fin de semana, lo que, según ha advertido, también desembocará en nuevas críticas porque "hay mucha gente en la calle".

"Esto no lo entendemos nunca, o no hay gente o sí hay gente", ha apostillado en relación a las medidas, que se ampliarán a partir del día 18 con mayores horarios comerciales "también para los establecimientos de hostelería, que se nos había solicitado". "Yo acepto, como no puede ser de otra forma, que no todo el mundo esté contento con las decisiones", ha concluido Marín.