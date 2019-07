La Junta rechaza "especulaciones" sobre las causas de la muerte de un menor en un centro de Almería y pide "prudencia"

Actualizado 11/07/2019 13:44:22 CET

SEVILLA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha asegurado este jueves que el Gobierno andaluz no ha recibido informe alguno sobre las posibles causas de la muerte de I.T., el joven de 18 años de origen marroquí que falleció a principio de mes en el centro de menores de 'Tierra del Oria', en Almería, toda vez que ha pedido "respeto y prudencia" y ha rechazado "que se especule" sobre este asunto.

Marín se ha pronunciado así al ser preguntado por los periodistas acerca de la información que publica 'El País' señalando que el informe preliminar de la autopsia de este chico habla de "signos asfixiáicos generales" y describe las circunstancias de la muerte, con "seis guardias jurados para contener" al joven. A la espera de que lleguen al juzgado que instruye el caso los análisis toxicológicos, ese primer estudio "no descarta la compresión abdominal o la sofocación con almohada/colchón en esta muerte" que, entretanto, define como "súbita", según sostiene la información.

El titular andaluz de Justicia ha defendido que estos asuntos hay que tratarlos "con la delicadeza y la prudencia que requieren", recordando que el caso se está investigando en el juzgado de la localidad almeriense de Purchena, a la par que la Consejería que lidera ha abierto una investigación interna "para conocer exactamente los hechos".

"No tenemos conocimiento de ningún informe ni sentencia que avale las causas de la muerte", ha insistido Marín, que ha explicado que para circunstancias de este tipo, el protocolo establece que el forense "descarta posibilidades" que puedan haber provocado el fallecimiento pero que ahora mismo, a la Junta no ha llegado "absolutamente ningún informe que avale las causas del fallecimiento", de modo que, a su juicio, "todo lo que se especule con este caso es imprudente porque no hay ningún informe de una autopsia que nos diga nada".

Así las cosas, ha defendido que los protocolos de actuación "han funcionado como estaban establecidos" y que "cuando una persona parece que está autolesionandose y se produce una situación violenta, se sigue el protocolo con total rigor", como ocurrió entonces.

Igualmente, Marín ha explicado que a cuenta del sistema de vigilancia y seguridad que tiene el centro de menores, se pudo grabar todo lo acontecido y dicho vídeo se ha remitido "inmediatamente" al juzgado competente. Ha dicho que ningún miembro de la Junta ha visto el contenido del mismo pero que han solicitado poder hacerlo.

Sobre el centro, el consejero de Justicia ha explicado que es un "especialmente conflictivo", que todos los trabajadores "tienen la cualificación necesaria para atender una situación de emergencia como la ocurrida con este chico" y que el Gobierno andaluz nunca ha tenido dificultades para mantener contacto con sus responsables. De hecho, ha recordado que "unos días antes de estos hechos, los familiares del fueron al centro sin problema a visitar al joven", a quien "parece que en breve se le iban a comunicar otras condenas de hechos delictivos que tenían anteriormente".

Con todo, Marín ha pedido "ser prudentes y respetuosos" y quedar a la espera de que se esclarezcan las causas de la muerte, al tiempo que ha asegurado que "si hubo algún tipo de responsabilidad, no cabe duda de que esta Consejería va a tomar las decisiones que hagan falta en ese sentido".

"Se investiga lo acontecido y mientras no haya un informe ni se conozca el resultado de la autopsia, todo lo además es interferir en la investigación", ha avisado antes de insistir en que el protocolo se siguió con normalidad: "Se ha cumplido todo", ha garantizado.

También se ha pronunciado sobre este asunto, a preguntas de los periodistas en Almería, la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, que ha pedido respetar todo el proceso judicial hasta que termine, mientras ha señalado que la Consejería mantiene su propia investigación interna. "Tomaremos decisiones cuando sepamos cómo acaban sendas investigaciones", ha zanjado.

El Juzgado de Instrucción Único de Purchena investiga las causas de la muerte. El joven, que también fue atendido por los servicios médicos a su llegada, murió sobre las 16,22 horas después de que se movilizara un helicóptero desde el Hospital Comarcal de Guadix, que no llegó a efectuar el traslado, según fuentes de la Guardia Civil.