Márquez (PSOE-A) llama a "echar a Moreno" de la Junta para "salvar la sanidad pública": "No hay otro camino posible"

EL EJIDO (ALMERÍA), 19 (EUROPA PRESS)

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha hecho un llamamiento este jueves a la ciudadanía para "echar" del Ejecutivo andaluz a Juanma Moreno y así poder "salvar la sanidad pública", ya que "no hay otro camino posible".

En declaraciones a los medios a las puertas del Hospital Universitario Poniente de El Ejido, la dirigente socialista ha criticado el "destrozo" que, según ha observado, se ha producido de los servicios públicos en Andalucía a consecuencia de la política "privatizadora" de la Junta.

Con ello, cree que desde el PP, a través del Gobierno autonómico, se "están volcando los impuestos" en la "sanidad privada" en lugar de "blindar la sanidad pública", con lo que cree que mantener a Moreno al frente del Gobierno andaluz es "incompatible" con una sanidad pública "digna".

"Esto va de mal en peor, imposible ver al médico, imposible tener una atención sanitaria digna y además lo vemos lamentablemente con casos tan sangrantes y tan dolorosos como lo que hemos visto con Amama, con las mujeres con cáncer, mujeres que podían haber prevenido y cogido a tiempo un cáncer", ha añadido.

Para la vicesecretaria general del PSOE-A, es "literalmente, de vida o muerte salvar la sanidad pública y eso pasa por cambiar el gobierno de la Junta de Andalucía" puesto que "está claro que no es un problema ni de recursos, ni de gestión de los profesionales sanitarios".

Los socialistas creen que la raíz de los problemas sanitarios está en una "política de privatización de los servicios públicos" que trasciende de este ámbito y también puede verse en el formativo, tanto en universidades, como en colegios o en la Formación Profesional.

Márquez ha dado cuenta del "malestar" ciudadano ante una situación que no se había dado "nunca" en la región. "¿Cómo es posible que la Junta de Andalucía tiene más dinero que nunca, más millones que nunca, y la sanidad pública funciona peor que nunca?", se ha cuestionado.

