Más de 1.500 participantes en una jornada de convivencia organizada por el PP de Almería por el Día de Andalucía

Convivencia organizada por el PP de Almería por el Día de Andalucía. - PP ALMERÍA

ALMERÍA 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Almería ha celebrado este domingo en la capital una "multitudinaria jornada de convivencia" con motivo del Día de Andalucía, en la que han participado más de 1.500 personas llegadas de todos los municipios de la provincia.

Tal y como ha emitido la formación en una nota, el presidente del PP de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha mostrado su emoción por la "masiva asistencia" y ha destacado el carácter integrador de la jornada, subrayando que el encuentro ha reunido a representantes de todos los municipios de la provincia "y ha evidenciado la fortaleza del partido". En este sentido, ha valorado el papel de afiliados y simpatizantes, a los que ha definido como el "alma" de la organización.

El dirigente popular ha animado a los asistentes a disfrutar del Día de Andalucía desde el orgullo de pertenencia a una comunidad autónoma "que mira de frente a España y a Europa gracias al Gobierno de Juanma Moreno que ha transformado Andalucía y que ha situado a la provincia de Almería en el centro de su gestión".

Por su parte, el vicesecretario de Infraestructuras y Movilidad del PP de Almería, José Antonio García, ha señalado que el objetivo de la jornada es celebrar en familia el Día de Andalucía y afrontar este nuevo ciclo con energía renovada y un mensaje de unidad. García ha insistido en que alcaldes, cargos públicos y bases deben implicarse activamente en la difusión del proyecto político en cada municipio, trasladando un mensaje centrado en Andalucía y en la realidad de los pueblos almerienses.

Asimismo, ha defendido la gestión del presidente de la Junta, Juanma Moreno, destacando que uno de sus principales logros ha sido reforzar la integración de Almería en el conjunto andaluz y fortalecer el sentimiento de orgullo andaluz entre los almerienses.

Por su parte, la vicesecretaria de Agricultura del PP de Almería, Aránzazu Martín, ha agradecido el respaldo de la militancia durante los últimos años y ha reconocido el esfuerzo realizado para consolidar el proyecto del Partido Popular tras una etapa prolongada de gobiernos socialistas al frente del gobierno andaluz. Martín ha asegurado que el trabajo desarrollado ya está dando frutos y cosechando resultados positivos para la provincia.

Por último, la alcaldesa de la capital, María Vázquez, ha defendido el papel de la política como herramienta de transformación social y mejora de la calidad de vida de los almerienses. Vázquez ha subrayado que el proyecto del PP se sustenta en la escucha activa y en la voluntad de corregir aquello que no funciona, y ha destacado "el liderazgo de Moreno como un referente que combina gestión y cercanía, especialmente en ámbitos como la sanidad, la educación y la atención a jóvenes y mayores".