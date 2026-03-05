Más de 200 estudiantes de 16 centros de Almería participan en una conexión en directo con investigadores de la Antártida

Estudiantes durante la conexión en directo con investigadores de la Base Antártica Española 'Gabriel de Castilla' celebrada en la Universidad de Almería. - UAL

ALMERÍA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más de 200 alumnos de 16 centros educativos de la provincia de Almería han participado este jueves en una conexión en directo con investigadores destinados en la Base Antártica Española 'Gabriel de Castilla', situada en Isla Decepción, dentro del proyecto 'Descubre la Antártida'.

La iniciativa, impulsada desde la Universidad de Almería (UAL), ha permitido al alumnado conocer de primera mano el trabajo científico y logístico que España desarrolla en el continente helado.

Como preámbulo a esta jornada, el programa ha incluido el desarrollo previo de proyectos de investigación elaborados por el alumnado. En esta fase, los estudiantes de los centros participantes han trabajado en propuestas científicas originales relacionadas con el ecosistema antártico y la sostenibilidad, según ha trasladado la institución académica en una nota.

Los mejores trabajos presentados en este certamen han tenido un protagonismo especial durante la sesión, "sirviendo de base para el diálogo técnico mantenido con los expertos desplazados a la zona".

Ocho estudiantes, representantes de algunos de estos proyectos, han tenido la oportunidad de plantear preguntas a los científicos destinados en la Antártida relacionadas con sus trabajos escolares, así como sobre otras curiosidades acerca del continente helado.

Durante el desarrollo de la sesión, los asistentes han interactuado mediante videoconferencia con el personal militar y los científicos destinados en la base. La conexión ha permitido profundizar en aspectos de la campaña actual, tales como el estudio del cambio climático, la vigilancia volcánica de la isla y la gestión de la biodiversidad en condiciones extremas.

Los estudiantes han podido trasladar sus inquietudes directamente a los investigadores, "obteniendo una visión real y cercana de cómo se vive y se trabaja en uno de los laboratorios naturales más importantes del planeta".

Es el caso de Marcos Magán, del colegio Portocarrero de Aguadulce, quien ha desarrollado junto a sus compañeros un proyecto centrado en la presencia de microplásticos en la Antártida.

Aparentemente podemos pensar que los microplásticos no llegan a la Antártida por la distancia, pero se transportan por medios marítimos, el viento o la propia fauna marina. Personalmente, me ha hecho ver que es una ciencia que hay que desarrollar más porque los microplásticos están muy presentes en nuestro día a día", ha expresado.

Tras comprobar experimentalmente cómo el agua salada se derrite con mayor facilidad, Marwa Nadaouri, alumna del IES Juan Goytisolo, ha trasladado también sus inquietudes a los investigadores desplazados a la Antártida.

Además, ha destacado "la necesidad de bajar las emisiones de CO2 porque eso, al final, contribuye a que se derritan los polos". La estudiante ha mostrado además su "inquietud" por la biodiversidad extrema, y ha preguntado a los científicos si han hallado "más vida de la que conocemos bajo el hielo".

El proyecto 'Descubre la Antártida' ha permitido también a estudiantes como Álvaro Bueno, del IES El Argar, plantear soluciones "innovadoras y ecológicas" frente a los contaminantes orgánicos persistentes, "sugiriendo el uso de microorganismos capaces de atrapar y eliminar estos compuestos" para proteger ecosistemas tan lejanos como el antártico".

Por su parte, Candela Gómez, del IES La Mojonera, centrada en el estudio de las proteínas anticongelantes de los peces, ha destacado cómo la experiencia en los laboratorios de la UAL y el contacto con investigadores reales han despertado su interés por la carrera científica. "Me parece muy emocionante conocer cómo esos peces pueden vivir allí; esto ha hecho que la investigación me llame mucho la atención", ha valorado.

Pilar Casado, una de las impulsoras del proyecto 'Descubre la Antártida', ha señalado que se trata de un proyecto de innovación educativa que "pretende acercar a los estudiantes a la ciencia de una forma más práctica; no nos hemos limitado a titulaciones científicas, sino que todas tienen cabida, incluyendo las humanísticas", ha explicado durante el encuentro.

Según la responsable, el objetivo es "despertar el interés por la investigación" permitiendo que los alumnos consulten sus avances directamente con los científicos de la Base Gabriel de Castilla en la Antártida, una experiencia que califica como "muy enriquecedora antes de la presentación final de los proyectos en la Feria de Innovación y Ciencia que tendrá lugar el próximo 16 de abril en la UAL".

PARTICIPACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS EN LA CAMPAÑA ANTÁRTICA

Por su parte, el subdelegado de Defensa en Almería, José Manuel Lupiani, ha destacado que "sin la capacidad de las Fuerzas Armadas puesta a disposición de la ciencia en la Antártida, España no podría realizar la investigación que está llevando a cabo".

Tanto el Ejército de Tierra como la Armada gestionan y operan plataformas como el buque Hespérides y la Base Gabriel de Castilla, "aportando capacidades logísticas, de comunicación y de seguridad fundamentales para investigar en un entorno tan mágico y complejo como Isla Decepción".

"Hoy 16 centros y 25 proyectos de alumnos almerienses tienen la suerte de contactar con ellos y conocer de primera mano la labor tan maravillosa que hacen por la ciencia, la paz y la vida nuestros científicos y militares en el continente helado".

Esta iniciativa, promovida por la UAL en colaboración con el Ministerio de Defensa, "refuerza la vocación de la institución académica por la divulgación científica y por incentivar las vocaciones investigadoras entre los jóvenes almerienses".

Asimismo, pone de relieve la "importancia estratégica" de la Antártida para el futuro medioambiental y pretende dar a conocer la labor operativa que realizan el Ejército de Tierra y la Armada en este territorio.