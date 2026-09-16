Más de 300 agentes de Guardia Civil vigilan la peregrinación del Cristo de la Luz hacia Dalías (Almería)

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, visita el dispositivo con motivo de la peregrinación al Cristo de la Luz de Dalías (Almería). - SUBDELEGACIÓN DE GOBIERNO

EL EJIDO (ALMERÍA), 16 (EUROPA PRESS)

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha visitado el dispositivo especial de vigilancia puesto en marcha con motivo de la peregrinación del Cristo de la Luz en el municipio de Dalías (Almería) que integran más de 300 agentes de la Guardia Civil.

Durante su paso por uno de los puntos de peregrinaje, Martín ha agradecido el trabajo de los agentes que custodiarán hasta el domingo una ruta que, de forma progresiva, prevé registrar un importante incremento tanto de peregrinos como de vehículos especialmente desde El Ejido.

En una nota, el subdelegado ha pedido "mucha precaución a los centenares de personas que realicen la peregrinación durante estos días" así como que "atiendan a todas las recomendaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Guardia Civil, Policía Local y también Protección Civil".

El dispositivo está integrado por más de 300 agentes pertenecientes a las Unidades del Subsector de Tráfico, Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic), Servicio Cinológico, Fiscal y Fronteras, Seprona, Intervención de Armas, Gedex y las Unidades Territoriales de la Compañía de El Ejido pertenecientes a la Comandancia de la Guardia Civil de Almería.

En total se han dispuesto 41 patrullas desde el sábado día 12 al domingo día 20 de septiembre, los días en los que se prevé más presencia de peregrinos.

Por otro lado, durante estos días se van a llevar a cabo controles de velocidad y de consumo de alcohol y drogas, y una campaña provincial centrada en la protección de peatones, ciclistas y motoristas.

Por su parte, la Jefatura Provincial de Tráfico y el Centro de Gestión de Tráfico de Málaga se encargará con su personal técnico de las medidas para la ordenación y regulación del tráfico.

Al igual que en años anteriores, el recorrido se ha delimitado con conos y otras medias de balizamiento para que los peregrinos circulen únicamente por el arcén habilitado en la calzada. En el dispositivo también participan Policía Local y Protección Civil de El Ejido, 112, Cruz Roja y Bomberos del Poniente.

En el encuentro han participado también el comandante de la Guardia Civil en El Ejido, Jesús Ricardo Mira, y el jefe de la agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, y el capitán de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en Almería, Eduardo Fernández Tarifa.