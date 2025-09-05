Más de 300 agentes velarán por la seguridad en la peregrinación al Cristo de la Luz de Dalías (Almería)

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, acompañado por agentes de la Guardia Civil. - SUBDELEGACIÓN

ALMERÍA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha preparado un dispositivo especial con más de 300 agentes para garantizar la seguridad de los miles de peregrinos que participarán en la tradicional subida al Cristo de la Luz de Dalías (Almería) durante los próximos días.

El operativo reúne a efectivos del Subsector de Tráfico, la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic), el Servicio de Información (SIGC), el Seprona y las unidades territoriales de la Compañía de El Ejido, todos ellos bajo la coordinación de la Comandancia de Almería.

El despliegue cuenta además con el apoyo del Escuadrón de Caballería de la Guardia Civil, que acompañará el recorrido de los peatones, así como con 35 patrullas activas entre el miércoles 17 y el domingo 21 de septiembre, "fechas en las que se espera una mayor presencia de peregrinos", según ha señalado la Subdelegación en una nota.

Asimismo, se llevarán a cabo controles de velocidad y de consumo de alcohol y drogas y se llevará a cabo una campaña provincial centrada en la protección de peatones, ciclistas y motoristas.

Por su parte, la Jefatura provincial de Tráfico y el Centro de Gestión de Tráfico de Málaga se encargarán con su personal técnico de las medidas para la ordenación y regulación del tráfico.

Al igual que en años anteriores, el recorrido se delimitará con conos y otras medidas de balizamiento para que los peregrinos circulen únicamente por el arcén habilitado en la calzada. En el dispositivo también participarán Policía Local y Protección Civil de El Ejido, 112, Cruz Roja y Bomberos del Poniente.

El subdelegado del Gobierno, José María Martín, ha dado el visto bueno a este operativo, que estará coordinado desde la Comandancia de la Guardia Civil en Almería, con el coronel José Antonio Carvajal Cantarero al frente.

"Sé que son muchos los vecinos que van a hacer esta peregrinación y solo pido que tengan precaución, que hagan caso a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tanto a la Guardia Civil como a la Policía Local y que sigan las recomendaciones de Protección Civil. Por lo demás, espero que sean unas fiestas fabulosas que todos podamos disfrutar", ha señalado Martín.

El dispositivo de seguridad previsto por la Guardia Civil no se centrará solo en materia de tráfico y seguridad vial, sino que también colaborará con los servicios de emergencia ante cualquier incidencia que pueda surgir, especialmente ante la ocurrencia de incendios forestales.

Igualmente, los agentes controlarán que se cumpla la normativa vigente en cuanto a espectáculos públicos, especialmente sobre uso de artificios pirotécnicos, así como la posible comisión de infracciones relacionadas con la propiedad intelectual o industrial o la venta ambulante no autorizada.