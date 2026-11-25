El ministro de Agricultura, Luis Planas, visita la Balsa del Sapo en El Ejido (Almería). - MINISTERIO DE AGRICULTURA

EL EJIDO (ALMERÍA), 25 (EUROPA PRESS)

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha visitado este miércoles una planta de tratamiento de aguas de riego de la Balsa del Sapo impulsada por la Comunidad Comarcal de Regantes Sol y Arena en El Ejido (Almería), que permitirá aprovechar 1,77 hectómetros cúbicos anuales de agua que hasta ahora eran evacuados al mar "por no ser aptos para el riego".

Planas ha valorado este "ejemplo de eficiencia" a través de una actuación que ha contado con una inversión inicial de más de 11,4 millones de euros y que beneficia a 4.100 regantes que cultivan 6.600 hectáreas en los municipios almerienses de El Ejido, La Mojonera, Vícar y Roquetas de Mar, según ha recordado el MAPA en una nota.

El ministro ha destacado la importancia de utilizar aguas no convencionales para el riego en un escenario de cambio climático en el que el regadío sostenible "se hace imprescindible para asegurar una producción suficiente de alimentos".

"Todo el regadío que se hace en Andalucía es un ejemplo para el mundo, porque se aprovecha cada gota de agua", ha señalado. Las nuevas infraestructuras captarán y tratarán el agua acumulada en la Balsa del Sapo, que hasta ahora no podía utilizarse para el riego por su salinidad y la presencia de microorganismos y sólidos en suspensión.

La planta de tratamiento pondrá a disposición de los regantes un recurso alternativo, que contribuye además a reducir la extracción de aguas subterráneas en la zona.

La actuación incluye la construcción de instalaciones solares fotovoltaicas y la digitalización del riego gracias a un moderno sistema de automatización y telecontrol.

El proyecto ha tenido en cuenta también medidas medioambientales destinadas a la protección y recuperación de la biodiversidad y de los ecosistemas, como la creación de una pantalla vegetal perimetral, abrevaderos para fauna, islas flotantes para aves acuáticas, cajas nido para aves y refugios para murciélagos, así como hoteles para insectos, entre otras.

Dentro del programa de modernización de regadíos en el que el Gobierno invierte 2.700 millones de euros entre 2021 y 2027, se destinan a Andalucía 541 millones de euros, de los que 175 millones de euros corresponden a la provincia de Almería.

Previamente, el ministro ha visitado en Dalías la Sociedad Agraria de Transformación (SAT) Daliber, dedicada a la producción de frutas y hortalizas que comercializa al por mayor, principalmente en Francia y Alemania.

Su principal cultivo es el pimiento, del que produce cinco millones de kilos anuales, además de calabacín, guisante, tirabeque o berenjena. La producción hortícola de Almería superó en el año 2025 los 3.300 millones de euros, el 36 por ciento del total del sector en España.