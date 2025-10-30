Más de 55 ayuntamientos y entidades de Almería participan en una jornada del Pacto contra la violencia de género

Inauguración de la jornada técnica sobre 'Buenas prácticas para la aplicación del Pacto de estado contra la violencia de género y el Plan Corresponsables' en Almería. - SUBDELEGACIÓN

ALMERÍA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha inaugurado este jueves la jornada técnica 'Buenas prácticas para la aplicación del Pacto de estado contra la violencia de género y el Plan Corresponsables' en la que han participado 57 ayuntamientos y entidades de trata en Almería.

La jornada ha sido organizada por la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer, que coordina Loly Cruz, y ha contado como ponentes con el coordinador jurídico de UPA Almería, José Luis Delgado, y la vicepresidenta de Fademur Almería, María Trinidad Navarro, según ha informado la Subdelegación en una nota.

Martín ha destacado que la aportación del Gobierno central a través del Ministerio de Igualdad cuenta con 47,6 millones de euros para el Pacto de Estado y para el Plan Corresponsables "que velan por construir una sociedad más justa, equitativa y libre de violencia hacia la mujer".

Según ha detallado el subdelegado, "en estas jornadas tratamos la desigualdad en todas sus vértices y las herramientas que ofrece el Gobierno para poder erradicarla con actuaciones en materia de servicios sociales, atención a la mujer y materias educativas en todos sus ámbitos".

De esta forma, Martín ha explicado que "con estas jornadas informamos sobre el Pacto de Estado y el Plan Corresponsables a la vez que damos a conocer a los ayuntamientos y a las entidades que hoy nos acompañan las posibilidades que ofrecen los fondos para poner en marcha acciones concretas y eficaces en cada uno de los territorios".

El acto ha comenzado con un minuto de silencio por la última víctima de la violencia machista, una joven de 19 años asesinada presuntamente el pasado día 26 de octubre. Con esta víctima, son 33 las mujeres asesinadas en lo que llevamos de año en España a manos de sus parejas o exparejas.