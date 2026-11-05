Más de 70 profesionales se citan en un congreso de auditores nacionales para debatir sobre retos tecnológicos

La alcaldesa de Almería acude a un congreso de auditores nacionales. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha dado la bienvenida institucional a los más de 70 profesionales que participan en el Congreso de Auditores Nacionales organizado por el Grupo ADN & GRM Audit bajo el título 'Auditoría en red: fuerza, innovación y futuro' en el salón de actos de la Escuela Municipal de Música de Almería (EMMA).

El presidente de la Red de Auditores, Pedro Núñez-Barranco, ha explicado que durante el congreso se van a abordar los retos actuales a los que se enfrentan los profesionales, "como es la irrupción de la tecnología en nuestras vidas, algo que también se traslada a las empresas y que lo que hace es facilitar que la información sirva a cualquier persona para tomar buenas decisiones".

En una nota, la primera edil ha elogiado "la labor tan importante" que realizan "tanto para las administraciones públicas como para las empresas privadas". "La auditoría cumple una función esencial en nuestra economía, que es aportar confianza, rigor y transparencia", ha señalado.

Así, ha advertido de que "una auditoría de calidad no consiste únicamente en revisar cifras" sino que "también contribuye a detectar riesgos, mejorar procesos, fortalecer los sistemas de control interno y favorecer una gestión más eficiente y socialmente responsable".

En esta línea, Vázquez ha valorado las auditorías como "herramientas de mejora, de prevención y de buen gobierno ya que ayudan a identificar oportunidades, corregir deficiencias y tomar mejores decisiones" y ha enfatizado en que eso "es válido tanto para la empresa privada como para las administraciones públicas" argumentando que "la transparencia, la rendición de cuentas y el uso responsable de los recursos públicos son pilares fundamentales de cualquier sociedad democrática".

La alcaldesa ha recordado que el Ayuntamiento de Almería "cuenta con servicios de auditoría externas para mejorar la calidad y los servicios de las playas, una herramienta que nos guía en la senda de la buena gobernanza y del fortalecimiento de los servicios que ofrecemos a los almerienses y visitantes".

Núñez ha trasladado que la Red de Auditores ADN & GRM Audit está dentro del ranking de Firmas de Auditoría y Consultoría, situándose entre las 20 primeras a nivel nacional.

Durante el congreso, una red de firmas de auditoría y consultoría de ámbito nacional ha reunido a profesionales, expertos y representantes del ámbito empresarial, financiero y judicial para analizar algunos de los principales retos de la profesión y del tejido empresarial.

Entre los asuntos a tratar está la inteligencia artificial y transformación tecnológica, la reestructuración empresarial y ámbito concursal, y la estrategia, liderazgo y crecimiento sostenible. El Congreso acoge también la final de 'Seguro que eres un diez', un programa de desarrollo del talento profesional impulsado en el entorno de ADN&GRM Audit creado por Correduidea.