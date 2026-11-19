El Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) presenta la película '¿Me entiendes o te lo explico?', el debut en el largometraje del director y guionista Jordi Calvet. - FICAL

ALMERÍA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) ha presentado la película '¿Me entiendes o te lo explico?', el debut en el largometraje del director y guionista Jordi Calvet, una comedia ambientada en el Madrid de 1992 que aborda la amistad, la diversidad y las segundas oportunidades. La proyección se ha celebrado en la Escuela Municipal de Música y Artes (EMMA), dentro de la sección Pantalla Estrenos Cine.

Según ha informado la organización en una nota, la presentación ha contado con la participación del director, el actor Octavi Pujades y el compositor almeriense David Miralles, quienes han compartido detalles del proceso creativo, la construcción de los personajes y el tono humorístico de la película.

La historia se sitúa en el barrio madrileño de Chueca, donde Pepe, propietario de una taberna catalana en crisis económica y personal, recibe de sus amigos una propuesta inesperada para salvar el negocio: convertirlo en un pub de ambiente gay. La iniciativa desencadena situaciones cómicas que sirven para abordar los prejuicios, la tolerancia y los cambios sociales de la época.

Calvet ha definido la película como una propuesta "muy gamberra, políticamente incorrecta", que mantiene la libertad humorística de la obra teatral original. Por su parte, Pujades ha destacado que se trata de "una comedia para pasarlo bien", protagonizada por personajes que intentan desenvolverse en un entorno ajeno mientras buscan reconducir sus vidas.

El reparto está encabezado por Pablo Puyol, Octavi Pujades y Santiago Urrialde, junto a Mayte Rodríguez, Cristina Medina y Macarena Gómez, entre otros intérpretes.

El largometraje cuenta con guion y dirección de Jordi Calvet, fotografía de Ona Isart, montaje de Adrián Obreo y música de David Miralles, quien también participa en Fical con la película Infortunio, rodada en la provincia de Almería.

La presentación se enmarca en la 25 edición del Festival Internacional de Cine de Almería, que refuerza con Pantalla Estrenos Cine su apuesta por acercar al público producciones españolas de próximo estreno y nuevas propuestas cinematográfica