Medio centenar de personas desalojadas de un edificio en Roquetas (Almería) por un incendio, ya extinguido

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 22 (EUROPA PRESS)

Un edificio con alrededor de medio centenar de vecinos ha tenido que ser evacuado en la madrugada de este domingo tras producirse un incendio en el bloque en la localidad almeriense de Roquetas de Mar. Además, un agente de la Guardia Civil ha sido trasladado al hospital tras haber inhalado humo, según ha informado el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

Varios ciudadanos llamaron al teléfono 112 a la 1,00 de la madrugada para informar de que había un incendio en una primera planta de un bloque de tres alturas situado en la calle Larache. La sala coordinadora activó en el momento a los Bomberos del Consorcio de Poniente, a la Guardia Civil, a la Policía Local, a la empresa suministradora de luz y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061.

Fuentes sanitarias y del Instituto Armado han confirmado al 112 que el edificio fue evacuado de forma preventiva y que un agente de la Guardia Civil (varón de 35 años) resultó afectado por humo y evacuado al Hospital de Poniente. El incendio ha quedado extinguido.