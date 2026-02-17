La Mesa del Tren advierte de "dos horas más" de viaje en algunos Intercity entre Almería y Madrid

Archivo - Imagen de archivo de un tren Madrid-Almería. - RENFE - Archivo

ALMERÍA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Mesa en Defensa del Ferrocarril de Almería ha anunciado que va a contactar con Renfe Operadora para que explique los motivos por los que algunas composiciones Intercity que realizan la ruta entre Almería y Madrid a través de la línea de alta velocidad recientemente reiniciada acumula "dos horas más" de viaje con respecto a la duración del trayecto habitual.

"Alguna de las circulaciones se va a las nueve horas y 40 minutos, con lo cual, son tiempos de viaje totalmente inaceptables", ha explicado en declaraciones remitidas a los medios el coordinador de la plataforma, José Carlos Tejada, ante la vuelta a la circulación de esta ruta.

Tejada ha observado que si bien "los tiempos de viaje aproximadamente van a ser los mismos", hay algunos cosas como este Intercity Almería-Madrid en el que las circulaciones se demoran mucho más.

De otro lado, han recordado que están pendientes de reunirse con el presidente de Renfe, Álvaro Fernández, después de que el encuentro fechado inicialmente el pasado 21 de enero quedara pospuesto debido al accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).