La Mesa del Tren de Almería despide al Talgo con Madrid con el deseo de que regrese tras las obras en Despeñaerros

Viajeros toman el último tren de la línea Intercity Almería-Madrid en la estación de Huércal-Viator antes de las obras de adaptación de la infraestructura a los servicios de la Autopista Ferroviaria. - MESA DEL TREN

HUÉRCAL DE ALMERÍA (ALMERÍA), 4 (EUROPA PRESS)

La Mesa en Defensa del Ferrocarril de Almería ha despedido en la tarde de este viernes al tren Talgo 6 que cubre la línea Intercity entre Almería y Madrid ante la supresión temporal del servicio tras 50 años de funcionamiento por las obras de adaptación de la infraestructura a los servicios de la Autopista Ferroviaria, que implican obras de mejora en Despeñaperros.

"Esto no debe ser un adiós al Talgo-6, debe ser un hasta luego, porque es nuestro deseo que cuando terminen las obras de Despeñaperros, nuestro Talgo siga vertebrando ferroviariamente a las provincias de Almería y Granada", han trasladado desde la entidad en un manifiesto que han leído ante la partida del último tren de esta línea.

A raíz de los trabajos que arrancan el 6 de septiembre, los Intercity Almería-Madrid dejarán de circular mientras se desarrollen las obras, por lo que el trayecto para viajar entre Almería y la estación Linares-Baeza se cubrirá por carretera con dos servicios al día. De otro lado, se mantiene la oferta habitual de los dos Alvia Almería-Granada-Madrid, uno por sentido.

No obstante, la plataforma ciudadana ve en la interrupción de esta línea la despedida una parte de la historia ferroviaria de Almería, ya que "durante casi 50 años el Talgo ha formado parte de la vida de Almería" y "ha sido mucho más que un medio de transporte", ya que en sus vagones "han viajado miles y miles de almerienses".

"El Talgo llegó a Almería en una época en la que viajar desde nuestra provincia suponía muchas horas de trayecto y fue el que inició una nueva etapa de modernización del ferrocarril, era una auténtica necesidad", han apuntado desde la Mesa, donde han señalado que dicho tren ha supuesto durante décadas "la conexión de Almería con el resto de España".

"ALMERÍA NECESITA MÁS TREN"

Entre sentimientos de "nostalgia" y "tristeza", los miembros de la entidad han apuntado que esta supresión debe ser también una "llamada de atención" para "decir con claridad que Almería necesita y merece un ferrocarril moderno, rápido, fiable, cómodo y competitivo". "Almería necesita más tren", han reclamado para exigir mejores conexiones y tiempos de viaje "acorde con el siglo XXI".

La mesa ha reclamado a las administraciones que doten a Almería con una infraestructura "fundamental" para el desarrollo económico, turístico, social y territorial a una provincia que "quiere estar comunicada" y "quiere avanzar" para "tener las mismas oportunidades que el resto".

"No estamos despidiendo al tren que queremos para Almería. Estamos despidiendo al tren que nos ha acompañado hasta aquí y ahora queremos otro tren", han reivindicado a la hora de pedir dos circulaciones diarias con Madrid hasta la llegada de la Alta Velocidad a la ciudad para facilitar la vida de estudiantes, trabajadores, empresas y viajeros en general.