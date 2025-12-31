Las 'minicampanadas' reúnen a un millar de almerienses en una fiesta infantil para dar la bienvenida a 2026

Las minicampanadas de la suerte se han celebrado en la remodelada Plaza Vieja de Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERIA

ALMERÍA 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las 'minicampanadas' de la suerte que organiza el Ayuntamiento de Almería se han celebrado con un "rotundo éxito" al congregar a un millar de personas en una fiesta infantil "marcada por la alegría, la ilusión y el ambiente familiar". Niños, acompañados de sus familias, han sido los grandes protagonistas de una cita que les ha permitido vivir por adelantado la emoción de las tradicionales campanadas de Fin de Año.

Al acto han asistido la concejal de Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores, Eloísa Cabrera, encargada de coordinar la programación navideña, y el concejal de Sostenibilidad Medioambiental y Energética, Antonio Urdiales. Durante la celebración, los asistentes han participado activamente en la cuenta atrás, compartiendo risas, entusiasmo y muchas ganas de pasarlo bien. El tradicional reparto de uvas de la suerte, en esta ocasión en forma de gominolas, junto al cotillón, ha contribuido a crear un ambiente festivo y participativo en el que los más pequeños han hecho suya esta simbólica despedida del año, adaptada a su ritmo y pensada para su disfrute.

Este evento, como sucediera el día antes con los '12 tomates de la suerte', han convertido la remodelada Plaza Vieja en un punto de encuentro para familias, recibiendo el Año Nuevo en un entorno seguro, cercano y lleno de animación, reforzando el carácter familiar de una iniciativa llamada a consolidarse dentro de la programación festiva navideña.

La animación de las 'minicampanadas' ha contado además con el espectáculo 'Había una vez un musical de circo', una propuesta cargada de música, color y fantasía que ha hecho las delicias del público infantil y familiar, poniendo el broche de oro a una celebración que cumplió ampliamente las expectativas y deja, a buen seguro, un recuerdo especial entre los asistentes.

En el plano infantil, una vez que han pasado las campanadas y se ha brindado por la entrada de un nuevo año, los más pequeños de la casa tienen por delante, a partir del día 2 de enero, el Festival de Teatro Infantil como perfecto compañero de viaje para hacer más llevadera la cuenta atrás hacia la llegada de sus majestades los Reyes Magos de Oriente.

Un clásico de la programación de Navidad y Reyes que coordina el Área de Cultura y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería y que volverá a contar con media docena de propuestas del 2 al 4 de enero, dos por día. La edición de este próximo 2026 volverá con tres citas matinales, a las 12.00 horas del mediodía y de entrada libre, en la Plaza de la Constitución, mientras que otras tres serán de taquilla, a las 17.30 horas, en el Teatro Apolo de Obispo Orberá.

En el caso de las obras del Teatro Apolo, las entradas se encuentran disponibles tanto en la taquilla municipal situada en el Apolo como en la plataforma web del Área, https://almeriaculturaentradas.es/. También lo estarán en taquilla desde una hora antes de la función, si todavía quedaran disponibles. Las obras de la Plaza de la Constitución (12,00 horas, entrada libre) serán 'WC' el viernes, 2 de enero, 'La mata de albahaca' el sábado, día 3, y 'Ad libitum' el domingo, 4 de enero.

En cuanto al Teatro Apolo (17,30 horas, entradas en taquilla con un precio de cinco euros) la primera de las obras será 'Aires, hojas de viento' de la compañía Piero Partigianoni, de clown poético, el viernes, día 2. El sábado 3 será el turno para 'Debajo del tejado' de Pata Teatro y el domingo, 4 de enero, cerrará 'El bosque de Coco' de La Buena Compañía.