La ministra Elma Saiz se compromete en Níjar (Almería) a escalar los proyectos de vivienda asequible a través del FIS

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, saluda a uno de los residentes durante su visita a las viviendas de tuTECHÔ en la pedanía de San Isidro, en Níjar (Almería). - SUBDELEGACIÓN

NÍJAR (ALMERÍA), 4 (EUROPA PRESS)

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha destacado durante su visita a las viviendas de tutechô en la pedanía de San Isidro, en Níjar (Almería), la primera operación de la línea de vivienda del Fondo de Impacto Social (FIS), gestionado por Cofides y adscrito a su departamento, que ha supuesto una inversión de cinco millones de euros en la entidad.

Durante su visita, Saiz ha conocido de primera mano el modelo pionero de alojamiento y acompañamiento que impulsa tutechô en la localidad. El préstamo permitirá adquirir cerca de 30 nuevos inmuebles para alquiler, con una renta un 30 por ciento inferior a la del mercado, y "reforzar su capacidad operativa en todo el territorio nacional", según ha indicado el Ministerio en una nota.

"Con esta línea específica del FIS, el objetivo es impulsar el acceso a una vivienda digna y contribuir a erradicar el sinhogarismo y la exclusión residencial", ha destacado la ministra.

La titular de Inclusión ha subrayado además que "existe el compromiso de destinar hasta 40 millones de euros del FIS a vivienda" y ha remarcado que "el fondo está consolidando la economía de impacto como un motor fundamental de innovación y cohesión social".

La empresa social cuenta en la actualidad con un parque de 411 inmuebles en 20 provincias españolas, en colaboración con más de 80 entidades sociales, y en Níjar dispone de 23 unidades habitaciones y un cortijo, por donde ya han pasado 189 personas.

La ministra ha tenido la oportunidad de conocer en este municipio almeriense cómo funciona el modelo residencial con acompañamiento. En concreto, ha visitado las doce viviendas de un programa social impulsado por el Servicio Jesuita a Migrantes. En estos momentos acogen a 66 personas, la mayoría hombres de entre 19 y 39 años, y a dos familias.

A continuación se ha desplazado a la Casa Arrupe, el primer local adquirido por tutechô en Níjar, que combina viviendas y espacio comunitario, donde ha charlado con varios de sus usuarios, residentes, voluntarios y trabajadores.

NUEVO IMPULSO A LA INCLUSIÓN HABITACIONAL A TRAVÉS DEL FIS

Desde la entrada del FIS en tutechô se han estudiado las posibilidades de ampliar la cartera de inmuebles puesta a disposición de las entidades sociales. En concreto, está previsto comprar hasta 30 viviendas en los territorios "donde exista mayor necesidad". Hasta la fecha, la mayor concentración de viviendas de tutechô se encuentra en la Comunidad de Madrid y en las provincias de Barcelona, Sevilla y Almería.

Dado el "interés del Gobierno y de la propia empresa por las zonas rurales en situación de despoblación, se continuarán estudiando la posibilidad de inversión en ámbitos rurales, como los que ya existen en provincias como Zamora, Palencia, Segovia o Zaragoza, entre otras", han señalado desde el Ministerio.

Desde todas ellas se acompañan a personas víctimas de trata, familias en situación de calle, solicitantes de protección internacional, personas que precisan acompañamiento en su enfermedad y en situación de vulnerabilidad o familias en transición a la España rural.

EL FIS, HERRAMIENTA CONTRA LA DESPOBLACIÓN Y EL SINHOGARISMO

"Constatamos que el Fondo de Impacto Social puede atender, gracias a la colaboración público-privada, tres de los principales retos sociales: la falta de vivienda asequible, el sinhogarismo y la cohesión social y territorial", ha subrayado Saiz.

Tutechô, a través de la línea Rural, ya trabaja por la repoblación de la España vaciada con familias en situación de vulnerabilidad y cuenta con 45 viviendas en pueblos en riesgo de abandono.

Con el apoyo del FIS se hará una prospectiva de trabajo contra la despoblación rural y se abordará en un proyecto piloto "el desafío del sinhogarismo y la revitalización de estas áreas rurales".

"Como ha destacado el presidente del Gobierno en el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, es primordial reconocer y potenciar el papel esencial del mundo rural, aumentando los recursos y medios de nuestros pueblos", ha apostillado la ministra.

El FIS es un fondo creado por el Gobierno a través de la adenda del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Este instrumento financiero público se propone "fortalecer nuestro ecosistema de impacto" a través del apoyo a proyectos de inversión realizados por empresas y otras entidades en España que generan un impacto social y/o medioambiental "positivo y medible".

Está dotado con 400 millones de euros y ofrece apoyo financiero a proyectos que contribuyen a dar respuesta a retos sociales y medioambientales insuficientemente atendidos.