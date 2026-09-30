Mónica Morales toma posesión como parlamentaria del PP-A tras la renuncia al escaño de la consejera Carmen Castillo

Diputados en el Pleno del Parlamento andaluz. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ/EUROPA PRESS

SEVILLA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Mónica Morales Sánchez ha tomado posesión este miércoles, 30 de septiembre, del escaño en el Parlamento andaluz que quedó vacante tras la renuncia al mismo de la consejera de Educación, María del Carmen Castillo, que concurrió a las pasadas elecciones autonómicas del 17 de mayo en la candidatura del PP por la provincia de Almería.

La consejera continúa presente en el Parlamento andaluz desde la bancada reservada a los miembros del Consejo de Gobierno, si bien el pasado 31 de agosto renunció al acta como diputada autonómica del PP-A que había conseguido tras concurrir a las elecciones del 17M como número dos en la lista 'popular' por la provincia de Almería.

La de Carmen Castillo ha sido la segunda renuncia en la recién iniciada XIII legislatura entre los seis diputados del PP-A elegidos el 17 de mayo por la circunscripción de Almería, tras la que protagonizó Julia Ibáñez el pasado mes de julio antes de ser elegida como nueva alcaldesa de El Ejido en sustitución de Francisco Góngora, quien, a su vez, renunció al cargo de regidor tras ser nombrado como delegado del Gobierno andaluz en la provincia.

De esta manera, Julia Ibáñez, que el 11 de junio había sido elegida como secretaria tercera de la Mesa del Parlamento, y que concurrió a las elecciones del 17 de mayo como número cuatro de la lista del PP-A por Almería, renunció el 23 de julio a su acta como diputada, y una semana después, el día 31, tomó posesión como alcaldesa de El Ejido.

Su vacante en el Parlamento ha sido cubierta por Juan José Salvador, que concurrió a las elecciones como número siete de la candidatura del PP por la provincia almeriense.

De esta manera, la representante del PP a quien le ha tocado asumir el acta de parlamentaria que ha dejado Carmen Castillo es Mónica Morales, que fue la número ocho de la lista 'popular' en los comicios del 17 de mayo.

La nueva diputada del Grupo Popular ha optado por la fórmula del juramento a la hora de acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía, un trámite que se ha desarrollado al inicio de la sesión plenaria que ha comenzado sobre las 16,00 horas de este miércoles en el Parlamento andaluz.

Hace dos semanas, en el primer Pleno del actual periodo de sesiones, otros cuatro diputados tomaron posesión de sus escaños dentro del Grupo Popular en sustitución de otros tantos representantes 'populares' que renunciaron a su condición de diputados al ser nombrados para otras responsabilidades fuera de la Cámara andaluza.

En concreto, los cuatro parlamentarios que asumieron el pasado 16 de septiembre sus escaños fueron María Nieves Ortiz López de Ahumada, por Córdoba; Juan Antonio Márquez Lancha, por Huelva; María José Carmona Moya, por Jaén, y el ya citado Juan José Salvador Giménez por Almería.