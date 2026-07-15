Montero critica que Moreno "se niegue" a comparecer en el Parlamento por el incendio de Almería: "Debe dar la cara"

La secretaria general del PSOE-A y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, María Jesús Montero, ofrece una rueda de prensa en el Parlamento. (Foto de archivo). - María José López - Europa Press

SEVILLA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha criticado este miércoles que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), "se niegue" a comparecer en el Parlamento andaluz para explicar la gestión del incendio forestal de Los Gallardos (Almería) por el que han muerto 13 personas, y ha aseverado que "debe dar la cara".

Así se ha pronunciado la dirigente socialista a través de un apunte en su cuenta en la red social 'X' después de que se haya conocido este miércoles que quien comparecerá en el Pleno del Parlamento la próxima semana --el jueves 23 de julio-- a propósito de dicho incendio será el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias del Gobierno andaluz, Antonio Sanz, y no el presidente de la Junta como reclamaban desde el PSOE-A.

"Moreno Bonilla rechaza dar explicaciones en el Parlamento andaluz sobre la gestión del incendio de Los Gallardos", ha criticado la líder socialista desde dicha red social tras conocer el orden del día del Pleno del día 23 de julio.

Montero ha censurado que el presidente de la Junta "no atenderá así la petición de comparecencia registrada por el Grupo Socialista para conocer, con total transparencia, el cronograma de actuaciones desde el inicio del fuego, evaluar la respuesta de las administraciones y aclarar qué ocurrió en las primeras horas de la emergencia".

"Con un número tan elevado de víctimas, no hay mejor servicio público que explicar cómo se actuó, analizar los posibles fallos y proponer mejoras", ha abundado la secretaria general del PSOE-A antes de aseverar que "el presidente debe dar la cara", y de concluir que "no se entiende" que Moreno "se niegue a explicar, evaluar y mejorar la respuesta ante una emergencia de esta gravedad".