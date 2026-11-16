Moreno garantiza que el PP sí "protege" al campo, un sector estratégico, mientras que a Sánchez "le repele"

El presidente del PP de Andalucía, Juanma Moreno (1i), visita las instalaciones de la cooperativa MurgiVerde, acto enmarcado en la campaña electoral del 29N. A 16 de noviembre de 2026 en Almería (Andalucía, España). Juanma Moreno, ha querido dejar claro e - Marian León - Europa Press

EL EJIDO (ALMERÍA), 16 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP-A y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha querido dejar claro este lunes que la agricultura es un sector estratégico que se tiene que proteger, mientras que el presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, ha demostrado que "le repele".

En una intervención con motivo de una visita a las instalaciones de la cooperativa MurgiVerde de El Ejido (Almería), Juanma Moreno ha garantizado que el líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, va a "dejarse la piel para que los agricultores tengan las cosas que necesitan, menos burocracia, menos impuestos y más agua, que es en definitiva en lo que estamos trabajando" desde la Junta de Andalucía.

Ha señalado que el campo, la agricultura, "es un sector estratégico que tenemos que proteger y tenemos que hacer más competitivo en España": "Hay que defenderlo frente a una competencia desleal de terceros países, y garantizar el relevo generacional, porque si no hay futuros agricultores, esto se muere, y si mañana dependemos de otros para comer, estamos muy tocados". "La soberanía alimentaria es fundamental, no depender de terceros países que no son europeos", según ha señalado Juanma Moreno, para quien es fundamental además una "política de estado sobre el agua" para garantizar la supervivencia del campo.

Ha manifestado que Núñez Feijóo ha definido claramente en su programa electoral un plan hidrológico para el conjunto de la nación.

Juanma Moreno ha manifestado que el campo andaluz y almeriense han tenido en estos años "de su lado" al Gobierno andaluz, pero es necesario que también lo esté el Ejecutivo nacional.

Ha indicado que los agricultores han sido "grandes sufridores de esta voracidad fiscal" del Gobierno de Pedro Sánchez, que ha dado "la espalda a la agricultura".

"La agricultura no existe" para el actual ejecutivo, según ha añadido Juanma Moreno, apuntando que le sorprende que Pedro Sánchez, en ocho años, "jamás haya hecho un discurso en materia de agricultura, jamás se ha interesado por la agricultura, es más, le repele porque piensa que en la agricultura no hay ningún votante suyo".

Ha añadido que el Gobierno central, de las 96 obras de interés general del Estado en materia hídrica pendientes en Andalucía, "no ha hecho ni una sola" en ocho años, pese a "todos esos fondos europeos que han llegado" y con los que se podrían haber llevado a cabo "grandes infraestructuras que hubieran transformado la economía de Almería y de Andalucía. Ha denunciado los "retrasos injustificados, porque no hay ninguna justificación a cuatro desaladoras que son claramente estratégicas" en la provincia almeriense.

Asimismo, ha denunciado que, frente a determinadas plagas en el campo, el Gobierno central ha "prohibido soluciones fitosanitarias que se están usando en seis países de la Unión Europea".

"Aquí nadie ha movido un músculo en Bruselas y por eso estamos ante esa situación claramente injusta donde hay seis países de la Unión Europea que utilizan otros elementos fitosanitarios y a nosotros aquí nos condenan a graves pérdidas económicas que se traducen en pérdida de empleo, de rentabilidad y de progreso", ha añadido Juanma Moreno.

Por su parte, el presidente del PP de Almería y consejero andaluz de Agricultura, Ramón Fernández-Pacheco, ha criticado la falta de "respaldo" del Gobierno central al campo, que "compite contra terceros países muchas veces con una mano atada a la espalda" porque "no da respuesta" a problemas como las plagas, el agua o la falta de relevo generacional.

"Hemos alzado la voz del campo siempre para que Pedro Sánchez no se olvide de él", ha asegurado Fernández-Pacheco, ante un presidente del Gobierno que, según ha dicho, "jamás habla de agricultura porque no sabe nada" y "no le interesa" frente a un PP que reconoce la agricultura como "un motor social" y "económico" que "da vida a los pueblos".

Con ello, ha incidido en las inversiones y gestión realizadas desde la Junta de Andalucía como ejemplo de lo que un gobierno liderado por Feijóo puede suponer para la agricultura andaluza, ya que "Juanma Moreno lo lleva practicando desde hace casi ocho años", según ha señalado