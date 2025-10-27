Moreno reivindica el "poder andaluz" ante la "miopía" del Gobierno para reclamarle 20 obras hídricas de interés

En el centro, el presidente del PP-A y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en el cierre del 'Foro Agricultura, Agua y Futuro en Andalucía' celebrado en El Ejido (Almería). - PP-A

EL EJIDO (ALMERÍA), 27 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP-A y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reivindicado este lunes el "poder andaluz" frente a la "miopía política" del Gobierno a la hora de reclamar la ejecución de al menos 20 de las 118 obras declaradas de interés general del Estado para garantizar el desarrollo hídrico en la región, con especial incidencia en Almería y Huelva.

Durante la celebración del 'Foro Agricultura, Agua y Futuro en Andalucía' organizado por el PP-A y celebrado en El Ejido (Almería), Moreno ha pedido a los andaluces tener "conciencia" de sí mismos como "la comunidad más poblada" del país para reivindicar "lo nuestro" como "lo hacen los vascos" y "catalanes".

Moreno ha vuelto apelar al dinamismo económico de la región a la hora de exigir inversiones y "sensibilidad" para Andalucía. "Os pido que nos ayudéis, que os rebeléis también contra esta línea que se ha puesto entre el norte y el sur donde se privilegian a unos en el norte en detrimento de los que estamos en el sur", ha pedido el presidente andaluz.

El líder del Ejecutivo andaluz ha reclamado el poder de la región frente al actual Gobierno de coalición, con el que cree que "va a ser muy difícil", e incluso "inviable o imposible", que se puedan realizar unas obras hídricas que "son responsabilidad del presidente Sánchez".

"Piensan que hacer una presa es malo, que hacer una desaladora es malo, que restaurar el agua tiene mucho impacto", ha afirmado Moreno, quien ha admitido tener sus "esperanzas perdidas" a la hora de llegar a acuerdos pese a no deponer en sus esfuerzos por "intentar buscar puntos de encuentro para traerme cosas para Andalucía", según ha dicho.

En la misma línea, se ha opuesto ante las voces de España y Bruselas que "quieren echar a pelear agricultura y medio ambiente" cuando entre ambos términos se da una "compatibilidad perfecta".

"Son nuestros agricultores la mayor garantía de sostenibilidad medioambiental y, por tanto, merecen un respeto por proteger nuestros espacios naturales", ha trasladado antes de poner los cultivos bajo plástico de Almería como ejemplo al constituir de por sí una "amazonía protegida".

PETICIONES A BRUSELAS

Moreno ha recordado además su papel actualmente como presidente del Comité de las Regiones y Ciudades de Europa, desde el que ha defendido además ante la Comisión Europea una serie de medidas para garantizar la supervivencia del campo y la disponibilidad de recursos.

Así, ha incidido en su trabajo para lograr la incorporación de una comisaria de Agua de cara a la planificación de políticas hídricas que garanticen una soberanía alimentaria, a lo que se suma su petición "vital" de que los fondos europeos puedan usarse para "hacer políticas hídricas" y la encaminada a una mejor dotación y reparto de la PAC.

En este sentido, Moreno ha avanzado que el comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen, ha aceptado su invitación para acudir al Palacio de San Telmo donde poder discutir estos aspectos así como la puesta en marcha de las 'cláusulas espejo' con países terceros que les obliguen a limitar el uso de sustancias en sus producciones primarias para equipararlas a la normativas europeas y poder competir en igualdad de condiciones.

En esta línea, ha insistido también en que se "controle de una vez por todas todos los accesos fronterizos, especialmente los puertos" para garantizar que las producciones hortofrutícolas procedentes de Marruecos cumplen con las condiciones y cupos establecidos. "No estamos pidiendo que se le exija más, pero que se le exija exactamente lo mismo que se exige a los agricultores españoles", ha añadido.

ESTRATEGIA DE RECURSOS NO CONVENCIONALES

Frente a estas peticiones, ha valorado las acciones realizadas por el Gobierno andaluz mediante los sucesivos decretos de sequía para articular una estrategia con la que combatir la falta de agua sobre todo ante la ausencia de precipitaciones, que llevó incluso antes de las lluvias de marzo de este año a precontratar obras en puertos autonómicos para traer y almacenar agua desalada.

Así, dentro de las competencias andaluzas ha señalado que antes de que acabe el año la Junta contará con la primera estrategia de recursos hídricos no convencionales con los que se va a "exprimir al máximo" la desalación y regeneración de aguas. "Si el agua no cae del cielo, tenemos que buscarla desde el subsuelo", ha advertido.

Moreno ha valorado la participación de expertos en el foro donde ha actuado como moderador y que ha sido presentado por el secretario general del PP-A, Antonio Repullo, el cual ha valorado las "grandísimas oportunidades" que el campo, la agroindustria, el medio ambiente y el agua ofrecen a Andalucía.

INVERSIONES, RELEVO Y CONOCIMIENTO

El evento ha contado con la visión de la directora de la empresa onubense Fresón de Palos, Silvia Gómez, ante quien ha elogiado el "gran trabajo" que se realiza en la producción y comercialización de los frutos rojos.

La empresaria ha incidido en la importancia de la gestión del agua para ser "eficientes" en el uso si bien también en la importancia de "pelear" por que "se hagan las famosas infraestructuras que no llegan" para poder responder en épocas de restricciones.

"Creo que nuestros agricultores necesitan no estar mirando al cielo para terminar las campañas", ha manifestado Gómez, para quien la construcción de la presa de Alcolea, el canal de Trigueros y el túnel de San Silvestre, que deberían ser una "prioridad", por lo que ha pedido a la Junta su "empuje" para completar las obras necesarias y para facilitar la contratación en origen con la que disponer de mano de obra.

Por su parte, el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, Fulgencio Torres, ha pedido que esta sea en Andalucía "la legislatura del agua", que además de ser el "motor de la existencia", da una gran "rentabilidad" en la región, ya que cada euro invertido en infraestructuras hídricas "lo vamos a devolver con creces por tres veces".

La fundadora y gerente de Clisol Turismo Agro, Lola Gómez Ferrón, ha dado cuenta del potencial de la agricultura intensiva de Almería y ha reclamado un esfuerzo para difundir y educar sobre sus efectos, al tiempo que ha reclamado más apoyo económico para los agricultores.

El presidente de la Junta Central de Usuarios del Valle del Almanzora, Fernando Rubio, también ha urgido a crear esas infraestructuras hídricas que eviten a los agricultores "estar pendientes" de las lluvias, toda vez que ha pedido rentabilidad suficiente para que trabajar en el campo sea sinónimo de "garantía de vida digna".

"En el Levante de Almería, por desgracia o por otras circunstancias, pues ni tenemos fábricas de automóviles, ni de chips, ni de nada. Nuestras fábricas son nuestras fincas", ha recordado ante el "dramático" problema que supone la falta de agua. Con ello, ha criticado las políticas del Gobierno ante determinadas decisiones "sin justificación técnica" que piden acceder a algunos recursos de trasvases o contratos de cesión como el de Aranjuez, que se vio frustrado.

La directora de negocio de Agrobío, Isabel Santorromán, ha reclamado el sistema de colaboración público-privada como elemento para garantizar el "éxito en la innovación" de un sector que, debido al cambio climático y la escasez de agua, presenta retos frente a plagas, sentido en el que además ha solicitado un marco claro de ayudas que posibiliten la investigación en el sector de la industria auxiliar.

Por último, la CEO y responsable de comunicación y marketing en Almazara Saturnino Arias, Arantxa Arias, también ha reiterado su interés en que las ayudas públicas se enfoque a la agroindustria, que en el caso del sector olivarero está en una "profunda transformación". Así, ha recordado que el mercado del aceite de oliva que es "súper fluctuante" y se ve alterado por "miles de factores".