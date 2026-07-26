Muere un ciclista tras ser atropellado en El Ejido

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ALMERÍA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un ciclista de 34 años ha fallecido tras ser atropellado por un vehículo en El Ejido (Almería), según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El teléfono 112 atendió, sobre las 22,00 horas de este sábado, una llamada de socorro que solicitaba asistencia sanitaria urgente para un ciclista herido en la cuneta que había sido atropellado por un vehículo en la carretera CEJ-4, carretera de Dunia, en el paraje La Cumbre. Rápidamente, la sala coordinadora movilizó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico y a la Policía Local.

Los servicios sanitarios desplazados al lugar, nada pudieron hacer por salvarle la vida, y solo pudieron confirmar su fallecimiento, según se recoge en una nota.

De otro lado, en la pasada madrugada, el 112 atendió otro aviso por un accidente de tráfico, en Almería capital. El siniestro tuvo lugar sobre la 1.20 horas cuando se recibieron los avisos en el teléfono 112 que alertaban de una colisión de dos vehículos en el cruce de la calle Holanda con Camino Cervantes, en la que había varios heridos.

Hasta el lugar se desplazó una UVI móvil del Centro de Emergencias Sanitarias 061, efectivos de la Policía Nacional y de la Policía Local. Los servicios sanitarios atendieron y trasladaron al Hospital Torrecárdenas a siete personas: una mujer de 56 años y seis varones entre 21 y 25 años.