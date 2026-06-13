Muere una niña por ahogamiento en la playa de Costacabana de Almería capital

Archivo - Un socorrista durante un dispositivo de vigilancia en una playa de Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una niña, cuya edad aún se desconoce, ha fallecido en la tarde de este sábado, 13 de junio, por ahogamiento en la playa de Costacabana en Almería capital, según han confirmado fuentes policiales a Europa Press.

Los hechos han tenido lugar sobre las 19,30 horas de la tarde, momento en el que los servicios sanitarios del 061 y efectivos de la Policía Nacional han podido certificar la muerte de la menor.

En un principio, según han indicado desde la Policía Nacional, los indicios apuntan a que la víctima perdió la vida por ahogamiento, aunque aún se está a la espera de que el Cuerpo esclarezca las causas de los hechos.