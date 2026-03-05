Níjar (Almería) acoge este viernes unas jornadas sobre narcotráfico y presión migratoria en el mar de Alborán

Archivo - Varias lanchas rápidas se refugian del temporal en la costa del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar (Almería). - EUROPA PRESS - Archivo

NÍJAR (ALMERÍA), 5 (EUROPA PRESS)

El salón de actos de San José en Níjar (Almería) va a celebrar este viernes una jornada sobre narcotráfico y presión migratoria en el mar de Alborán en la que se analizarán los desafíos en materia de seguridad y justicia ante la proliferación de nuevas formas de delincuencia, entre las que se incluye el 'petaqueo'.

El evento, organizado por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) con el apoyo del Consistorio nijareño, busca "abordar la realidad operativa y jurídica que enfrentan los agentes" en la costa almeriense.

Precisamente el litoral de Níjar, ligado al Parque Natural de Cabo de Gata, ha visto aumentar la presión del narcotráfico en los últimos meses como lugar de refugio de las embarcaciones rápidas de género prohibido, lo que motivó al Ayuntamiento del municipio hace menos de un mes a convocar una junta local de seguridad ante la "presencia diaria" de este tipo de naves.

El propio alcalde de Níjar, José Francisco Garrido, abrirá el encuentro que contará con una ponencia del juez Claudio García, quien sirve en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Roquetas de Mar, el cual analizará los retos procesales y la complejidad técnica de la instrucción judicial en macrocausas por narcotráfico.

Asimismo, el abogado penalista José Carlos Suárez, de la delegación de AUGC Almería, abordará la "degradación del principio de autoridad y el incremento de agresiones a agentes entre 2020 y 2025" mientras que el coordinador nacional del Servicio Marítimo en la AUGC, Joaquín Coloma, expondrá la situación de los medios materiales y humanos del Servicio Marítimo frente a la presión migratoria y el narcotráfico.

La clausura de la jornada irá a cargo de la diputada autonómica del PP y concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Níjar, Mónica Morales.