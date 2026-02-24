Níjar (Almería) erradica 14 asentamientos chabolistas desde junio de 2023 y planea nuevos alojamientos temporales

El alcalde de Níjar (Almería), José Francisco Garrido, preside la reunión de coordinación para la erradicación del chabolismo en el municipio. - AYUNTAMIENTO DE NÍJAR

NÍJAR (ALMERÍA), 24 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Níjar (Almería) ha erradicado 14 asentamientos chabolistas desde junio de 2023, lo que ha permitido reducir de 33 a 19 los núcleos detectados en el municipio, y tiene planificada la construcción de una nueva fase de unidades habitacionales temporales.

Así se ha abordado en una reunión de coordinación celebrada este martes en el Consistorio para planificar la eliminación de la infravivienda en el término municipal. El encuentro ha estado presidido por el alcalde, José Francisco Garrido, y se celebra cada 15 días con el objetivo de coordinar las actuaciones municipales.

En un comunicado, la concejal de Familias y Bienestar del Ayuntamiento de Níjar, Ángeles Góngora, ha explicado que "cuando llegamos al gobierno municipal, las unidades habitacionales de Los Grillos estaban sin terminar, por lo que los realojos se realizaban en unos módulos de emergencia pertenecientes al Ayuntamiento, que se reforzaron con módulos prefabricados para las zonas comunes, llegando a haber 72 personas en ellos".

Una vez finalizadas las obras de las unidades habitacionales transitorias, la edil ha detallado que "nos encontramos con 62 unidades con una capacidad entre 124 y 248 personas, habiendo realojadas en la actualidad 70 personas".

Asimismo, ha indicado que está planificada la construcción de la siguiente fase de unidades habitacionales temporales, lo que permitirá "continuar con el I Plan de erradicación de asentamientos del municipio de Níjar", aprobado en 2024 y en el que se recogen los principios rectores y las líneas de actuación a seguir.

Desde el Consistorio han señalado que "aún queda mucho trabajo por hacer, pero este equipo de Gobierno está determinado desde el primer día a acabar con un problema enquistado desde hace muchos años".

"Vamos a colaborar con ellas y a sumar esfuerzos para que, entre todos, acabemos con un mal que, además del drama humano que supone, daña la imagen de nuestro municipio y de nuestra agricultura", han añadido.